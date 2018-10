Comerciante Reportan Pérdidas por Presencia de la Caravana Migrante

Tapachula, Chiapas; 23 de Octubre.- Como consecuencia de la presencia de la Caravana de Migrantes el comercio de esta ciudad sufrió fuertes pérdidas económicas, toda vez que mucho cerraron sus puertas por temor, afirmó el presidente de la Asociación de Comerciantes Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), José Elmer Aquiáhuatl Herrera.

Dijo que también alejó la presencia de compradores al ver tanta gente y situación similar sucedió con los padres de familia de muchas escuelas que decidieron no enviar a sus hijos a clases.

“Otros abrimos, en lo particular y muchos otros compañeros decidimos realizar primero una inspección para ver cuál era la situación en el centro antes de abrir las cortinas, pero sí nos percatamos que dentro de la misma caravana había orden y seguridad, tenían un reglamento interno por así decirlo porque se escuchó que levantaran su basura, que barrieran y sobre todo que se mantuvieran en orden para evitar ser reubicados, eso de alguna manera vino a dar un poco de tranquilidad para los que pudimos trabajar”.

Desafortunadamente sí corrieron muchos rumores falsos, aunque en el mismo chat de los comerciantes del centro de Tapachula no se reportaron robos ni se reportaron asaltos o violencia.

Aquiáhuatl Herrera señaló que no están en contra de la migración, pero sí es necesario que las autoridades reglamenten esta situación, porque un día perdido de ventas les impacta bastante en su economía y en su inversión. EL ORBE / Rodolfo Hernández González