Avanzan Las Caravanas de Migrantes en Territorio Mexicano y Centroamérica

Tapachula, Chiapas; 24 de octubre. – Los flujos migratorios que se han desarrollado en los últimos once días de Centroamérica hacia México, han generado la atracción mundial y han provocado que diversos países, incluso las de naciones consideradas como restringidas, se empiecen a infiltrar y avancen sigilosamente en las marchas

Todo comenzó con la primera caravana que partió el pasado sábado 13 de octubre desde Honduras, donde unas 10 mil personas atravesaron violentamente la frontera con Guatemala e ilegalmente la de México, en donde la resistencia de la Policía Federal obligó que se dividieran en tres.

Otra parte conformada por unas 2 mil 500 personas, la mayoría mujeres, niños, ancianos y personas con capacidades diferentes, decidieron declinar en sus deseos de continuar en la caravana y optaron por entregarse a las autoridades migratorias de Guatemala, que en coordinación con las de Honduras, implementaron un programa de retorno.

La tercera parte fue aquella que decidió saltar del Puente Internacional de México o cruzar el río Suchiate, que sirve de referencia para los límites con Guatemala y, en un histórico domingo 21 de octubre, emprendieron su viaje por territorio nacional, sin que la Policía Federal pudiera detenerlos.

A ellos se agregaron otros mil 500 que esperaban desde hace varios días en las comunidades aledañas al afluente, una oportunidad para ingresar de esa misma manera a territorio azteca.

Ese día llegaron a Tapachula, la capital económica de Chiapas. El lunes partieron hacia Huixtla, donde aprovecharon a quedarse incluso todo el martes, para curar a poco más de 500 lesionados de los pies, recibir atención médica, bañarse en el río y descansar de las intensas jornadas bajo temperaturas de hasta 40 grados centígrados y, por ratos, torrenciales lluvias.

De esa manera, alrededor de las 04:00 horas de este miércoles volvieron a formar el contingente y partieron hacia su siguiente destino: El Parque Central de Mapastepec.

LA BUSQUEDA DE MILES DE DESAPARECIDOS

La segunda caravana de centroamericanos, que por cierto ingresó de manera legal en la tarde de este martes por Frontera Talismán, se trata de la 14ª Edición de las Madres de Migrantes Desaparecidos en territorio mexicano, que estarán en territorio nacional hasta el 8 de noviembre, en busca de sus familiares.

Ese contingente está encabezado por Rubén Figueroa, Coordinador de la Región Sur del Movimiento Migrante Mesoamericano y por Martha Sánchez Soler, directora de esa organización civil.

Este miércoles, las madres estuvieron en los Centros de Readaptación Social No 3 y 4, ambos con sede en Tapachula, para buscar dentro de los detenidos a algún familiar o informes entre los reclusos sobre sus paraderos.

Más tarde se trasladaron al municipio de Mazatán, en donde sostuvieron una reunión con las autoridades del Ayuntamiento local, con el mismo fin, para que después estuvieran en varios ranchos plataneros y fincas de diversos cultivos, para poder hablar con los patrones y jornaleros y preguntar si tienen algún dato que les permita conocer lo ocurrido con sus familiares.

Ana Enamorados, organizadora de esa gira, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, que, en este segundo día en territorio chiapaneco, ya lograron que se reencontrara una madre y su hija, a quien buscaba desde hace trece años.

Entrevistada en el parque central “Miguel Hidalgo”, de Tapachula, donde por la tarde montaron una exposición de fotografía de los migrantes desparecidos, para que le público pudiera proporcionar alguna pista en su búsqueda, dijo que hay datos que les hace ver que habrá otros tres reencuentros en las próximas horas.

Calculó que, en estos 13 años de búsqueda, han logrado localizar a poco más de 300 personas, y por ello la esperanza de encontrarlos, es vigente.

Adelantó que del 2 al 4 de noviembre se reunirán con otras dos caravanas de madres, una europea y otra de los Estados Unidos, que buscan también a sus familiares desaparecidos en territorio nacional. La reunión será en el Centro Cultural Tlatelolco en la Ciudad de México.

LA TERCERA CARAVANA AVANZA EN GUATEMALA

Este miércoles, las autoridades de Guatemala y organismos sociales confirmaron que la tercera caravana de migrantes, conformada por unas 2 mil 500 personas que partieron de Honduras al inicio de esta semana, salió este miércoles de la comunidad de Chiquimula. Pero, en lugar de tomar la ruta habitual del Pacífico y llegar a Suchiate, desviaron su camino hacia la boscosa y gigantesca región del Petén.

Eso desconcertó en las últimas horas a los gobiernos de Guatemala y México, porque los informes de inteligencia advierten tres posibilidades de ingreso a territorio nacional.

La primera de ellas sería que buscarán ingresar por Ciudad Cuauhtémoc, caminar por la ruta de Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. La otra es la de incursionar por la Selva Lacandona, en tierra zapatista y después buscar la zona de Palenque, en miras de llegar a Veracruz.

Elementos del Ejército de Guatemala, de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), instalaron un retén en el kilómetro 171 de la carretera hacia Chiquimula, en donde intentaron disuadirlos, aunque no lo lograron.

La PNC en el Departamento de Zacapa (lo equivalente a un estado en México), informó que en las últimas horas fueron detenidas 23 personas, originarias de Haití y Camerún, cuando estos viajaban en esa caravana que partió de Honduras, pero, por algún descuido, se apartaron del grupo principal.

MILES DE UNIDADES VARADAS

Mientras todo ese caos que se ha generado por los flujos migratorios persiste, este miércoles al medio día los gobiernos de Guatemala y Honduras decidieron reabrir sus pasos internacionales, luego de que permanecían cerrados desde hace varios días.

El punto por donde pasaron la caravana de migrantes hondureños, en la comunidad de Aguacaliente, fue reabierta y con ello miles de unidades del transporte público, de carga, particulares, entre otras que permanecían varadas, pudieron continuar su paso.

Sin embargo, el paso sigue restringido y los primeros que pudieron pasar fueron aquellos que ya con anticipación habían sido verificados y cumplido con todos los protocolos administrativos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello