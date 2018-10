Se Desploma Producción de Café en México

* Cae del 4º al 10º Lugar a Nivel Mundial

Tapachula Chis; 26 de octubre.- Después de Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, México se encontraba en el cuarto lugar a nivel mundial en la producción de café hasta hace 2 años, sin embargo, por diversas razones como la falta de una política que incentive la producción, la entrega tardía de los programas para la renovación de cafetales y los problemas de la roya, han ocasionado el descenso productivo en el país del aromático grano hasta ubicarlo en el décimo lugar, afirmó el Director del Centro Agroecológico San Francisco de Asís, Jorge Aguilar Reyna,

Estimo que de seguir en esta dinámica, México podría descender hasta el lugar número veinte, ya que no se ve una respuesta del Gobierno, ante este panorama que en los productores ya originó una seria preocupación.

Dijo que en el análisis comercial del 2017, alrededor de 9 países productores de café, tuvieron un registro de superproducción que les permitió crecer económicamente y por ende llegó ese beneficio a los bolsillos de los productores, y 3 de los países donde se encuentra México tuvieron un retroceso, que las autoridades de este país no han querido ver.

Admitió que esta situación es una responsabilidad compartida entre las autoridades en materia agrícola y los productores del aromático grano que no han encontrado la estrategia adecuada para hacer frente a las adversidades que se han tenido, como las ya mencionadas, y aunadas también a los efectos del cambio climático en los campos chiapanecos.

Aguilar Reyna mencionó que una de las alternativas para los productores es encontrar una nueva manera de hacer cultivo para los mercados diferenciados o de especialidad, que permita al agricultor a impulsar la razón orgánica de sus cultivos y alcanzar un mejor nivel de productividad.

Puntualizó en que el reflejo que existe del café a nivel mundial preocupa a los campesinos, debido a que se acerca otro problema que es el de la comercialización, donde ya se ha anunciado que disminuirá el valor del producto según analizan los comercios a nivel mundial de acuerdo a la bolsa de valores. Agencia Intermedios