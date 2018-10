Durante mi Administración se le Dará Impulso al Deporte: REC

* Para Prevenir la Inseguridad y Promover la Salud.

El gobernador electo de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, enfatizó que su Gobierno, a partir del 8 de Diciembre, dará un fuerte impulso al deporte en todos los municipios, se construirán y rehabilitarán todos los espacios para que sean dignos y la población pueda tener acceso a este derecho.

Expuso que el deporte es un atenuante de la inseguridad y promovente de la salud, por ello las políticas públicas tienen que ser muy incluyentes, de tal manera que haya una atención integral, educación, salud y deporte, no habrá esfuerzos aislados, sino mucha corresponsabilidad.

Mencionó que todas las escuelas públicas serán acondicionadas con espacios para la práctica del deporte, vamos a garantizar la permanencia de los alumnos en las instituciones, a través de instalaciones atractivas, donde a la vez se promuevan los derechos humanos, valores y la tolerancia.

Escandón Cadenas reiteró su compromiso con las y los educandos de todos los niveles, ello implica que habrá un elemento adicional, las becas educativas que permita el acceso pleno, el ejercicio del derecho a la educación, salud, alimentación y al deporte, responsabilidad que será coordinada con los trabajadores de la educación.

Chiapas tiene que dejar de ser un escenario de conflictos, por el progreso y desarrollo, así lo ha garantizado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, su total disposición de impulsar la transformación del Estado y mi Gobierno respaldará todas las políticas públicas de la Federación, no habrá esfuerzos aislados no competencias, sino coordinación, señaló.

Asimismo, Rutilio Escandón reiteró que habrá una gran resonancia en las comunidades rurales e indígenas de los programas federales y estatales, las familias, los habitantes serán los testigos y agentes activos de los cambios que se van a generar en materia económica, política, social y cultural, donde la educación y el deporte jugarán un papel fundamental para la paz.

Desde las comunidades tenemos que sentar las bases para la estabilidad social y la reconciliación, donde todos aprendamos a convivir, nos respetemos nuestros derechos, nos toleremos, y garanticemos aunque nuestros hijos puedan vivir en mejores condiciones de bienestar social, recalcó el Gobernador Electo de Chiapas.

Por ello, el deporte no competirá con la educación y la salud, sino que será parte de un todo, donde se atienda al ser humano, sus necesidades, su integración, y a la vez, asuma su compromiso con el progreso de su comunidad, contará con un Gobierno que caminará a ras de tierra con el pueblo, para garantizar la justicia, la paz y el progreso. Comunicado de Prensa