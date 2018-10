Denuncian Basurero Clandestino en Colonia de Huixtla

Huixtla, Chiapas; 28 de Octubre.- Vecinos del fraccionamiento Carlos Martínez y posesionarios de fracción Guadalupe, denuncian que la entrada principal de dichas comunidades la han convertido en basurero clandestino, pues está totalmente contaminado el lugar y aunque ya han solicitado la intervención de las autoridades de Limpia para que ponga mano dura en contra de las personas que en vehículo o triciclos van a tirar la basura en ese sector de Huixtla, no lo hacen.

Dijeron que han sorprendido a tricicleros en el momento en que tiran la basura que recogen y les reclaman, pero les responden que lo hacen porque no pasa el carro recolector y es por eso que amas de casa pagan para que los tricicleros vayan a dejar la basura donde puedan, convirtiendo dicho lugar en basurero que no solamente afecta estas dos colonias, sino también a los habitantes de Carlos Montemayor y a los que transitan a los cantones Playa Grande y Yaital, ya que hasta perros muertos arrojan en las inmediaciones de la carretera. EL ORBE/Luis Javier Ramos