Protesta en Puerto Madero por la Suspensión de Servicios Públicos

Tapachula, Chiapas; 29 de Octubre.- Los representantes de los sectores productivos de Puerto Madero protestaron este lunes luego de que las actuales autoridades municipales les suspendieron los servicios públicos desde que se dio el cambio administrativo, hace casi un mes.

Israel Hernández Faviel, representante de los palaperos de la Playa de San Benito, dijo en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, que “Puerto Madero sigue siendo un pueblo en el abandono y que no tiene ningún valor el gobierno”.

Al participar en una protesta en la entrada de ese poblado, dijo que están inconformes porque la falta de la recolección de la basura se ha convertido en una emergencia de salud por altos niveles de contaminación.

Independientemente de las carencias que tienen en alumbrado público, seguridad y sus calles destrozadas, indicó que también tienen severos problemas de vialidad que, según el empresario, el actual ayuntamiento no quiere atender, y “ya basta de que nos tengan en el abandono y no nos quieran tomar en cuenta”.

Por su parte, Alonso Campero Montes, presidente de la Unión de Restauranteros y Prestadores de Servicios de la Plaza Madero, dijo que, en el caso de la basura, requiere de atención inmediata.

Señaló que, a falta de los camiones recolectores, los tricicleros ya convirtieron la entrada a Puerto Madero en un basurero de casi un kilómetro de largo.

Comentó que ese problema y otros que han frenado el desarrollo de esa comunidad, ya fueron expuestos ante las actuales autoridades municipales, pero que no hay la más mínima voluntad de atenderlos.

De acuerdo a Campero, han pedido una mesa de trabajo en la que puedan exponer los serios problemas que aseguran tienen en materia de limpia, alumbrado público, calles destrozadas, inseguridad, desarrollo urbano, entre otros.

En el caso del agua potable, dijo que la anterior administración local construyó parte de las redes, pero que hasta hoy en día no funcionan y el desabasto se ha agudizado.

Por si fuera poco, comentó que los funcionarios locales entrantes decidieron enviar a ese poblado, de unos 16 mil habitantes, un solo policía y una patrulla, que funciona sólo a veces por problemas de gasolina.

En tanto que Gladys Pineda Cigarroa, representante de los prestadores de servicios en la zona de Las Escolleras, recalcó que la basura es algo que perjudica no únicamente a la población sino también al sector turístico, “que está ocasionando un foco de infección en el área del canal intercostero, donde se produce camarón”.

Luego, hizo énfasis de que todos los impuestos generados en esa comunidad se recaudan, pero los llevan a Tapachula, en lugar de que se apliquen en esa zona poblacional, una de las más grandes del municipio.

A la par de ello, indicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les está aplicando tarifas como si fueran un puerto de altura o uno de amplia derrama turística, como el de Cancún.

Acompañados de los representantes de otros sectores productivos, recalcó que requieren de puestos de vigilancia permanente, “porque la delincuencia está avanzando y nos orilla a que se haga justicia por propia mano, como ya ha ocurrido”.

En el caso de agua potable, comentó que les están cobrando -a comercios y viviendas- recibos de cerca de mil Pesos y que cuando protestaron en el órgano distribuidor del vital líquido, les argumentaron que esas tarifas las dejó la administración municipal anterior, pero nada han hecho por disminuirlas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello