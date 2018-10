Desconocen Destino de sus Ahorros

*Trabajadores del Hospital General de Huixtla.

Huixtla, Chiapas, 30 de octubre.- Trabajadores del Hospital General de esta localidad, se pronunciaron porque se haga una auditoría a la Secretaría de Salud porque desde hace dos años no se sabe el destino que tuvieron los recursos que les han descontado quincena a quincena y no se han pagado a los créditos Fovissste.

La enfermera María Margarita Tirado Mina, en representación de sus compañeros, señaló que están en asamblea permanente desde el 25 de octubre porque no es posible que millonarios recursos se pierdan y no haya responsables.

Añadió que los que ya tienen créditos para vivienda les descuentan quincena a quincena pero el dinero no es pagado y hay casos de otros que no han podido obtener su casa, patrimonio de la familia.

Dijo que otra de las problemáticas por las que atraviesan, según explicó, es la falta de pago a las aseguradoras a terceros, entre ellos a Inbursa, Argos, y hay casos de muchos trabajadores que sacaron sus vehículos, pero por la falta del pago del dinero que les han retenido, les han recogido sus unidades automotrices. EL ORBE / Rodolfo Hernández González