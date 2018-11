Gobierno Federal Rechazó Proyectos por Cierre de Sexenio

Tapachula, Chiapas, 31 de octubre.- De 60 proyectos que se presentaron en el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), del gobierno federal, apenas fueron aprobados 5, informó Rosa Isela Cruz González, coordinadora regional del Punto Universidad Empresa de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Señaló que esto preocupa, sobre todo porque la mayoría necesitaba los recursos para equipamiento, para mejorar su producción y con ello obtener beneficios de mayor impacto, pero lamentablemente no fue posible.

Destacó que aunque no se los informaron, posiblemente esto se deba al cierre del ejercicio del Gobierno Federal, toda vez que en fechas recientes, de 100 proyectos presentados cuando mucho les rechazaban de tres a cinco, pero en esta ocasión fue todo lo contrario.

Cruz González manifestó “nos preocupa, pero no depende de nosotros, la decisión es del Gobierno Federal y hay molestia entre los solicitantes porque necesitan maquinaria y equipo para fortalecer sus actividades.

Otros eran proyectos nuevos, por lo que los emprendedores tendrán que buscar otros mecanismos para obtener recursos económicos, ya sea por medio de créditos personales o de alguna institución, sin el respaldo del INADEM. EL ORBE / Rodolfo Hernández González