Critican la Carente Civilidad de Migrantes en Lugares Públicos

Tapachula, Chiapas; 1 de Noviembre.- Diversos sectores sociales de Tapachula externaron su malestar ante la llegada de migrantes indocumentados que se han internado en el país, principalmente por la falta de capacidad del Gobierno para mantener su soberanía o la presión internacional en el cuidado de los derechos humanos de los integrantes de la caravana.

En este sentido, Don Arturo Estrada, quien lleva más de 25 años como aseador de calzado en el Parque Central “Miguel Hidalgo”, afirmó que aparte del contexto político que muestra el éxodo masivo de centroamericanos, la ciudadanía en general expresa una marcada inconformidad por el comportamiento de la mayoría de los migrantes que toman de campamento este lugar público y que ha provocado que la población deje de ir al primer cuadro de la ciudad.

Cuando la caravana migrante se queda en este lugar, el recinto histórico de Tapachula se convierte en un auténtico basurero, ya que los migrantes no tienen el cuidado de juntar sus desechos en algún lugar específico, para evitar generar contaminación en el ambiente, sostuvo.

También criticó que los migrantes hacen sus necesidades en las jardineras, sin que la autoridad local se preocupe por disponer de baños provisionales, es por ello que la población evita ir al parque central y con ello, los comerciantes y los prestadores de servicios, ven disminuida su economía.

Así también expuso que no todos los migrantes siguen su camino en la caravana, ya que han pasado varios días en que salió el último contingente del parque central y aún se ve que algunos indocumentados se quedan en la búsqueda de encontrar alguna oportunidad en esta ciudad, mientras tanto, se dedican a pedir limosna y generan un ambiente de desconfianza a los tapachultecos que disponen a realizar sus compras en este lugar.

Don Arturo comparó que hace unos años, el “Miguel Hidalgo” era un lugar de esparcimiento y convivencia familiar, pero ahora tal parece que fue tomado por personas que vienen de Centroamérica, y que en el peor de los casos se dedican a delinquir, al no encontrar la oportunidad que desearon.

Pidió a las autoridades municipales, reforzar la seguridad y aplicar el reglamento para todos los que acuden a este parque central, porque quienes vienen de fuera deben respetar con civilidad, los lugares públicos. Agencia Intermedios