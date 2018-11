Disminuyen Ventas por Presencia de Migrantes

* En el Primer Cuadro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 2 de Noviembre.- La presencia de los migrantes ha impactado en la economía local, aunque no es severa sí ha habido disminución en las ventas, afirmó Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los comerciantes del Paseo Peatonal de esta ciudad.

Dijo que hay desconfianza entre la población para acudir al centro de la ciudad, sobre el Paseo Peatonal ha habido afluencia de visitantes, pero donde más migrantes hay es donde se complica porque la gente no quiere caminar por ahí, por precaución.

Ha habido vigilancia policiaca y hasta el momento no ha habido ni robos ni actos de vandalismo por parte de los migrantes, se entiende que su único objetivo es continuar su camino, reconoció el también médico veterinario.

El problema es en la noche, porque es cuando no se ve la presencia de la policía, por lo que si no hay necesidad de ir hasta el centro, es mejor evitarlo, señaló.

Ya se han tomado precauciones y como comerciantes están a la expectativa de suscitarse algún evento y cerrar los negocios, pero hasta el momento no ha sido necesario, mencionó.

Indicó que en el Paseo Peatonal las pérdidas por bajas ventas podría estar entre el 10 al 15 por ciento, pero en el centro, el parque y el mercado, consideró, ahí sí hay más pérdidas, lo cual persistirá mientras los migrantes sigan llegando en grandes cantidades. EL ORBE / Rodolfo Hernández González