Automovilistas Exigen a la SCT Operativos Contra Mototriciclos

* En el Tramo Tapachula-Talismán

Tuxtla Chico, Chiapas, 3 de Noviembre.- Porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) intervenga ante el grave riesgo que representan los mototriciclos con pasaje que circulan en carretera federal, se pronunciaron varios automovilistas.

El docente Ramón López Sánchez, dijo que al circular de Tapachula hacia este municipio estuvo a punto de sufrir accidente automovilístico porque el operador de un mototriciclo se le atravesó, sin importarle la vida de las personas que llevaba como pasajeros.

Añadió que reprendió al imprudente hombre que en lugar de pedirle disculpas o que tendría más cuidado, lo insultó y le dijo que qué bueno que no lo arrolló pues de lo contrario se las vería con su sindicato.

El afectado dijo que ya en una ocasión tuvo problema similar y acudió a las oficinas de la SCT donde fue atendido por un funcionario de apellido Ortega, quien sólo se concretó a informarle que iba a intervenir, pero en lugar que disminuyan, se ha visto un notable incremento de esos vehículos que indebidamente circulan en carretera federal.

El problema se acentúa durante las noches o cuando llueve, toda vez que no llevan suficiente iluminación y a pesar de que ya ha habido varios accidentes, las autoridades no han podido meter en cintura a esos grupos de transporte que arbitrariamente transitan en carretera, cuando se supone que fueron autorizados solamente para zonas urbanas.

Ojalá y las autoridades no vayan a esperar una tragedia para tener que intervenir, sostuvo. EL ORBE/Rodolfo Hernández González