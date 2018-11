Desabasto de Medicinas en Hospital de Huixtla

* Denuncia Personal de Salud.

Huixtla, Chiapas, 4 de noviembre.- Como preocupante fue calificado el desabasto de medicamentos e insumos que prevalece en el Hospital General Huixtla, situación por la que solo atienden urgencias.

El doctor José Abel Castellanos Toledo, cirujano general de turno nocturno guardia D del citado hospital, señaló que desde hace más de un año empezaron a pedirle a la población usuaria que compren materiales diversos que se necesitan cuando requieren de una atención médica y hospitalaria.

Dijo que les realizó cirugía a dos pacientes y a sus familiares les pidieron medicamentos, material de sutura, hasta guantes, porque la unidad médica no dispone de todos los recursos para hacer cirugías tan sencillas como apendicectomías.

“Este desabasto ya tiene rato que viene sucediendo, los compañeros con tal de trabajar le preguntamos a la gente si quieren hacer el favor de comprar lo que se necesita para sus familiares, lamentablemente hay casos de personas que disponen de dinero y lo consiguen fácilmente, pero una mayoría diceque no tienen dinero, entonces quiero aprovechar esta circunstancia para hacer énfasis a la Secretaría de Salud que es importante que dé un buen abastecimiento de medicamentos y surtimiento de material de consumo”, explicó.

Castellanos Toledo manifestó que el equipo de Rayos X tiene más de un año que no funciona, los técnicosllegan, checan y nada más están esperando un milagro que un día ya sirva el aparato, hace falta un sistema revelador de placas. Una reveladora sencilla que se puede encontrar en Tapachula cuesta entre 110 mil a 120 mil pesos, no es de mucha calidad, pero resolvería los problemas que se enfrentan en el hospital de Huixtla.

Denunció que las dos máquinas de anestesia están fallando, igual desde hace muchos meses, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes, toda vez que algunos de los anestesiólogos con tal de beneficiar a los pacientes que requieren de una cirugía, se atreven a dar anestesia con esas máquinas con todo y los riesgos que representan, porque sus sensores están fallando y está descalibrada la dosificación de gases,los monitores de signos vitales están fallando, otras cirugías se hacen mediante bloqueos y hasta tienen que pedir a los familiares que compren las agujas, porque ni eso tiene la institución, tampoco hay gasas, cubrebocas, soluciones, guantes, jeringas ni hilo para sutura.

Atienden a pacientes de Siltepec, Frontera Comalapa, Motozintla,Mapastepec, Escuintla,Acapetahuay Huixtla. EL ORBE / Rodolfo Hernández González