Etiquetados los Recursos Para el Nuevo Hospital del IMSS

Tapachula, Chiapas; 5 de Noviembre.- El nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se construye en Tapachula, presenta un avance del 80 por ciento, por lo que se prevé que para los primeros meses del 2019 quede completamente concluido, dio a conocer el Delegado en Chiapas, Arturo Pacheco Meza.

Según las estimaciones, dijo, será en el mes de Abril de 2019 cuando quede completamente construido el nuevo hospital del IMSS, instalaciones que vendrán a mejorar la atención de los derechohabientes desde el municipio de Arriaga hasta Ciudad Hidalgo.

Actualmente se trabaja en las áreas médicas con las que contará el nosocomio, toda vez que se tendrá especialidades de primer nivel, cuyos trabajos han avanzado de manera importante, señaló.

Detalló que aunque la obra del nuevo Hospital en Tapachula se concluirá en la nueva administración federal, no existe el riesgo de que los trabajos queden suspendidos, ya que los recursos del proyecto están etiquetados en el presupuesto, además de que el rubro de la salud, ha sido de los puntos que el Presidente Electo ha anunciado que atenderá su Gobierno, por lo que no hay temor de que la obra quede paralizada.

Cabe hacer mención que al arranque de la construcción las autoridades anunciaron que el nosocomio contaría con 180 camas, 36 más de las que se había planeado desde el principio, además la inversión total será de mil 400 millones de Pesos.

Según el proyecto, la obra se construye en un terreno de 6 mil metros cuadrados, y beneficiará a más de 228 mil derechohabientes y contará con 40 especialidades, de las cuales siete son nuevas; 8 quirófanos, 180 camas censables y 113 camas no censables, y será el hospital de referencia de una población adicional proveniente de 14 Unidades Médicas Familiares de la región.

Este nosocomio contará también con servicios de cuidados intensivos neonatales, pediátricos y para adultos; banco de sangre, laboratorio clínico, imagenología, anatomía patológica, urgencias, tococirugía, endoscopio, diálisis, quimioterapia, clínica del dolor y heridas, además de terapia respiratoria. Agencia Intermedios