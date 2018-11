Protestan Recolectores de Basura, le Protestan a la Nueva Administración

Le Fueron a Tirar la Basura a Oscar Gurría al Parque Central, por Falta de Pagos

Tapachula, Chiapas; 5 de Noviembre.- Alrededor de 20 personas que se dedican a la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos en la ciudad, protestaron este lunes en la explanada del parque central, argumentando que las autoridades locales no les han pagado sus salarios del mes de Octubre.

Dijeron que al llegar los nuevos miembros de este Ayuntamiento, fue relevado el personal que atendían los centros de transferencia y cobraban los servicios.

Para cubrir esos lugares fueron contratados los ahora inconformes y la recaudación de los pagos por esos servicios pasaron a manos de la Tesorería.

El acuerdo es que, según ellos, ganarían quincenalmente cuatro mil Pesos, pero al concluir el primer mes de administración, aún no han recibido sus pagos.

En la protesta llevaron triciclos con basura y desplegaron pancartas en contra de las autoridades locales.

Luego de varias horas de manifestación, decidieron retirarse con la advertencia de que ampliarán sus acciones si en las próximas horas no se cubren sus salarios. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello