Comerciantes Sufren Pérdidas del 60% a Causa del Bloqueo Magisterial

Tapachula, Chiapas, 7 de noviembre.- Pérdidas de entre 50 al 60% está sufriendo el comercio organizado, como consecuencia del bloqueo magisterial, afirmó Carlos Murillo Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Tapachula (Canaco Servytur).

Dijo que desafortunadamente la totalidad de los productos que se comercializan en esta región provienen de la Ciudad de México y de otros puntos del país y los camiones no pueden transitar libremente y cuando ya se tienen compromisos con algunos clientes no se pueden cumplir y en muchos de los casos exigen la devolución de su dinero.

Los clientes con justa razón se molestan, pero el deshacer un negocio provoca fuertes pérdidas económicas, por lo que se hace necesario que el gobierno atienda esta problemática en la que los únicos afectados son la población, el comercio y el sector empresarial, agregó.

Murillo Pérez manifestó que a esta problemática hay que agregarle las pérdidas que se han sufrido por la presencia de migrantes que llegaron en diversas caravanas y que han provocado que por temor muchos comerciantes cierran sus cortinas, además las ventas bajan porque la población ya no se acerca al centro de la ciudad.

Hay comerciantes que tienen que trasladarse hacia otros municipios tanto para realizar cobros como para efectuar ventas y con el bloqueo no pueden transitar libremente y eso también repercute en la economía, toda vez que se tienen compromisos por cumplir, ya sea con proveedores como el pago de impuestos, salarios, rentas, entre otros, explicó.

“No es posible que estemos secuestrados en nuestros municipios al no poder salir y él no poder realizar nuestras actividades normales y comerciales, por lo que es necesario que las autoridades federales y estatales atiendan esta situación”, añadió el representante de los comerciantes.

Recordó que existe una ley para sancionar a quienes realizan bloqueos carreteros y pidió que se implemente, porque no es posible que se esté afectando el sector comercial y empresarial, pero también pidió a la autoridad que ponga la parte que le corresponde. EL ORBE / Rodolfo Hernández González