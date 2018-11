Imparable el Dengue en Chiapas Hay 24 Muertos y 3 mil Infectados

Tapachula, Chiapas. 08 de noviembre. – Mientras la situación relacionada a las caravanas de migrantes de las últimas tres semanas y los bloqueos carreteros por parte del magisterio atraían la atención popular, el problema del dengue en Chiapas se desbordaba. Ya hay 24 muertos, casi 3 mil confirmados y unos 10 probables infectados.

De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, en todo territorio nacional en lo que va de este año -con datos hasta este jueves- había 9 mil 218 casos confirmados en pruebas de laboratorio de personas afectadas con algún tipo de dengue y 28 decesos, pero 62 mil 404 pacientes con sintomatología probable a esa enfermedad.

La dependencia federal indicó en un balance sobre el dengue en México, que el 82 por ciento de los casos confirmados corresponden a Chiapas, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí.

El primer lugar en la lista de las entidades lo ocupa Chiapas con 2 mil 984 casos confirmados; le siguen Veracruz, con mil 834; Jalisco, mil 691; Nuevo León, 545; San Luis Potosí, 531; Michoacán, 231; Oaxaca, 218; Tamaulipas, 159; Baja California Sur, 141; Hidalgo, 122; entre otros.

En torno a las personas fallecidas a consecuencia de ese mal, Chiapas también ocupa ampliamente el primer lugar con 24 de las 28 ocurridas en el país. Los otros cuatro han ocurrido en Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit.

En el caso específico de Chiapas, son 696 infectados con dengue no grave (DNG), conocido popularmente como clásico; mil 879 con signos de alarma (DCSA); además de 409 graves (DG).

Hay hasta ahora afectaciones en tres cuartas partes del Estado. Eso quiere decir que el mosco transmisor de la enfermedad ha mutado en varias ocasiones para adecuarse a las condiciones del medio ambiente. Antes se trataba de una enfermedad tropical de climas cálidos y hoy puede estar en casi cualquier lugar.

En casos de incidencia por cada cien mil habitantes, el municipio de Arriaga se encuentra en alerta roja, con una tasa de 378.96, de serotipos 1 y 2; seguido de Huixtla con 297.24, de los serotipos 2 y 3.

Chiapas es el único estado de la República Mexicana que se encuentra en alerta roja por la presencia de los cuatro serotipos de dengue que se conocen; independientemente de los números de infectados y el de fallecidos.

Se teme que el éxodo de centroamericanos de Chiapas hacia el centro y norte del país, sea el vehículo ideal que utilice el dengue y otras enfermedades para propagarse en territorio nacional. Muchos de ellos pudieran estar enfermos y todavía no presentar síntomas; es decir, aún no lo saben.

Lo que pueda ocurrir con la salud de los migrantes y de los pobladores de las comunidades por donde han pasado, lo podrían confirmar en los próximos días. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello