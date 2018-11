Despilfarro el Gasto del Erario Para Atención de las Caravanas

* Sostiene la Asociación “Unidad Ciudadana”.

Tapachula, Chiapas; 09 de noviembre.- Los recursos que se están utilizando para la atención de las caravanas de migrantes no estaban destinados para ello “y de una forma u otra se duplican o se triplican y eso es un despilfarro para las finanzas públicas”, sostuvo Miguel Reyes del Pino, integrante del sector hotelero de la asociación Unidad Ciudadana.

Entrevistado luego de que sostuvieron una reunión con autoridades locales, el empresario dijo, “evidentemente es un fenómeno nuevo que estamos viendo, donde un colectivo de personas se reúne para cruzar la frontera, desde luego, con más miras políticas que económicas”.

Desde su punto de vista, hay intereses muy oscuros detrás de esos flujos, “porque las migraciones no han parado. Las tradicionales siguen, ya que todos los días recibimos gente, no solo de Centroamérica sino de cualquier parte del mundo”.

Al hacer un balance de las causas que obligan a los migrantes a dejar sus naciones de origen reconoció que hay una necesidad evidente.

“Desafortunadamente las autoridades no están preparadas para ese tipo de eventos extraordinarios, sobre todo porque no se plantean las políticas públicas adecuadas y hay una descoordinación en los tres niveles de gobierno, lo que ha ocasionado un caos mayor”, indicó.

Así también, que las autoridades deberían de empezar a visualizar la atención de esos problemas “porque se vislumbra que ese fenómeno será una constante en la próxima administración federal”.

Dijo que muy probablemente el 1º de enero ya exista un grupo tres o cuatro veces más grande de los que se han visto hasta ahora “y eso significará que los recursos del erario se tendrán que eficientar, ya que de lo contrario vamos a generar un caos de violencia e inseguridad motivado por ese descontrol”

Por eso están haciendo un llamado al gobierno para que se tomen las medidas necesarias y tome los ejemplos de otras regiones del mundo, “porque no hay que inventar el hilo negro sino buscar soluciones integrales que beneficien, tanto a la sociedad como a los extranjeros”.

Reveló que enviaron un documento al gobierno federal para pedir acciones efectivas que garanticen la seguridad de los mexicanos y de los propios extranjeros en la frontera sur.

Lamentó que ya lo están viviendo porque hay incidentes en materia de seguridad derivados de la falta de coordinación y de visión, “basta decir que era una situación anunciada”

Hizo hincapié que el gobierno no previó los acontecimientos con el arribo de las caravanas de migrantes “y ahora vemos que hasta los ayuntamientos de la Ciudad de México están padeciendo”.

Calculó que los daños económicos que el éxodo de centroamericanos ha dejado al Soconusco en las últimas tres semanas es el desplome en las ventas y el turismo en alrededor del 50 por ciento.

De igual forma, que esos problemas irán avanzando hacia el norte del país al mismo tiempo que lo hagan los contingentes, “porque la llegada de 15 mil personas a la frontera, es logísticamente una situación complicada para propios y extraños”.

El representante de Unidad Ciudadana comentó que en la reunión que sostuvieron con las autoridades municipales, se analizaron varios problemas por los que atraviesa Tapachula, principalmente en materia de seguridad y servicios públicos.

Advirtió que “la necesidad es la madre de todos los vicios”, y que por eso se requieren acciones preventivas “antes de que los migrantes se vean obligados a hacer actos que perturben la paz”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello