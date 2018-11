Solucionar Problemática en Salud y Educación

* Exhorta Iglesia Católica.

Tapachula, Chiapas; 11 de noviembre.- “Superemos juntos la crisis de transición, por lo general, cuando hay cambios de gobiernos, suelen aparecer situaciones no resueltas que provocan inestabilidad social, política y económica. Las protestas del magisterio y el sector salud en el Estado son prueba de ello”, señaló el obispo de la Diócesis de Tapachula, Jaime Calderón Calderón.

“Nos unimos a la voz de la sociedad pidiendo a las autoridades federales y estatales no generar un vacío de poder en este periodo de transición, que agudice más los problemas. No estamos de acuerdo con la escasez de medicamentos, poco apoyo para la reconstrucción de escuelas y adeudos de pagos que generan malestar en el servicio de salud y magisterial”, agregó.

Hizo un llamado a los encargados y líderes del sector educativo y de salud a velar siempre por los intereses de toda la comunidad, esto sin afectar a unos y beneficiar a otros, siempre la mejor manera de exigir las demandas es por la vía del diálogo y la paz.

Así también señaló que “agradezco a todos los que siguen pendientes de la ayuda que podemos ofrecer a los hermanos migrantes que pasan por nuestro territorio. La tarea de brindar el apoyo para que su camino sea menos pesado se hace cada día más difícil por las situaciones que vivimos en nuestro país. Sin embargo, esto no es motivo para dejar de asistir al necesitado. Vemos que la mayoría de los hermanos que han pasado en caravana han llegado al centro del país y que las comunidades cristianas siguen haciendo labor de buen samaritano con ellos”.

Calderón Calderón informó que del 12 al 16 de noviembre se desarrollará una reunión de obispos de México en Asamblea General para realizar la renovación de la mayoría de los servicios episcopales. “Al mismo tiempo, aprovecharemos para analizar el programa de ejecución del Proyecto Global de Pastoral. Pedimos sus oraciones por esta Asamblea” finalizó diciendo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González