Choferes Piden no Ceder a Chantajes Para Otorgar Nuevas Concesiones

*Pulpos del Transporte no tienen Llenadera.

Tapachula, Chiapas; 12 de noviembre.- Un grupo de choferes de Tapachula pidieron al gobierno del Estado no ceder a los supuestos chantajes y amenazas que aseguran están haciendo acaudalados concesionarios para obtener más concesiones del transporte público.

En rueda de prensa, Noé Antonio Salvador, Jimmy Paredes Ortiz, entre otros, dijeron que esas acciones solo desestabilizan a la Entidad y que, incluso, entre esos concesionarios hay plenamente identificados varios ex funcionarios.

En el acto, celebrado en el centro de la ciudad, reconocieron que la administración estatal les ha informado que no habrá concesionamiento, por lo menos en las tres semanas que le quedan a este sexenio.

El argumento de esos choferes es que, por décadas, las concesiones las otorgaron a las mismas personas y no a quienes han dejado su vida detrás de un volante, “y eso es una injusticia”.

Por eso insistieron en que el gobierno estatal saliente y el entrante, no se deben dejar sorprender con chantajes de los llamados “pulpos del transporte”, que, según los choferes, “solo buscan pretextos para presionar y engañar con supuestos liderazgos para negociar en su beneficio personal, aun cuando eso represente estar por encima de la ley.

Denunciaron también que los beneficiados de siempre ya han vendido varias concesiones, tanto de taxis como de colectivos, lo cual también está fuera de la ley.

Puntualizaron que en anteriores administraciones estatales, el concesionamiento en Chiapas fue motivo para señalar que hubo actos de corrupción y que esperan que no se vuelva a repetir esa historia. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello