Denuncian mal Servicio en el Transporte de Huixtla

* Usuarios son Víctimas de Cafres de Volante.

Huixtla, Chiapas; 12 de noviembre.- Conductores de colectivos de las rutas foráneas, Rápidos de Huixtla, La Piedra de Huixtla, Belisario Domínguez, Rey Dari, Ómnibus y Paulino Navarro, han convertido en terminal de ascenso y descenso de pasajeros a la calle Manuel Negrete, frente a la sucursal Soriana, ocasionando muchos accidentes, sobre todo atropellamiento de peatones.

En esta ocasión, la señora Lucrecia fue aventada por un colectivo el pasado sábado a las 11:00 de la mañana, quien al intentar cruzar pero no tener la visibilidad necesaria fue embestida por el colectivo que peleaba pasaje. El chofer en lugar de bajarse para auxiliarla, le gritó en forma abusiva que se fijara para cruzar la calle.

La afectada recogió sus cosas mientras que el chofer se alejó del lugar, casos como este suelen suceder por la complacencia de las autoridades de Vialidad, que también solapan al grupo de tricicleros que tienen base en la misma acera y se estacionan en doble fila, convirtiendo ese sector de Huixtla en zona de peligro para escolares, peatones y personas de la tercera edad.

Mal Servicio También en Colectivos Huixtla-Tuzantán

Usuarios del servicio del transporte colectivo, de unidades Urban, que tienen la ruta Huixtla – Estación Tuzantán, no saben a quién o a quienes acudir para denunciar primeramente el mal trato y prepotencia de los conductores, quienes humillan a los pasajeros con palabras altisonantes, cuando reclaman su mal comportamiento.

Caso concreto fue de la colectivo número 10, de la línea de auto transporte Josefa Garrido, que lo conduce un Tal Miguel que solo hablando por teléfono, mandando mensajes, aunque protesten los pasajeros, hace caso omiso. Sin embargo el pasado lunes que se dirigía de Estación Tuzantán a Huixtla, estuvo a punto de chocar con otro vehículo por venir hablando por teléfono y rebasar.

Y es por eso que le hacen un llamado a los propietarios de vehículos colectivos, sobre todo a don pepe de la combi número 10, que cambie de empleado, de lo contrario van a bloquear la entrada principal de la estación de Tuzantán, ya que no es el único caso de conductores irresponsables, sino también que las unidades 2, 5 y 6, así como las 10. Presentan deterioro por los años que llevan de servicio y con ello poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. Han acudido ante la delegación de Transito pero no hay respuesta. Así como también a la delegación de Transporte sin ninguna solución y hoy cansados del mal servicio que prestan colectivos anuncia impedir el acceso de vehículos del transporte en Tuzantán y Huixtla.

Taxistas Denuncia Acoso de Tricicleros

Tricicleros que tienen su base en la avenida Central y Manuel Negrete, a un costado de la base de taxis Cristóbal Colon, son acusados de cometer abusos en contra de los viajeros, sin embargo ya hay una rencilla por parte de los taxistas, quienes cada día en Huixtla están perdiendo espacios como prestadores de servicio y se sienten acosados o acorralados por los tricicleros.

Manifiestan trabajadores del volante, que los tricicleros se meten al interior de la sala de espera de la terminal Cristóbal Colón y abusivamente le jalan las cosas a las personas que llegan o descienden de las unidad y los conducen a su unidad ecológica para trasladarlos y eso no les parece a los taxistas, pero los triciclero dicen que los taxistas no se bajan de su unidad y tampoco ayudan al pasajero a subir sus maletas o equipaje, ya que según ellos es de lujo la unidad. El Orbe/Luis Javier Ramos