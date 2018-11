Introductores de Verduras Suben Precios de Manera Injustificada

* Empresarios Exigen Operativos de PROFECO.

Tapachula Chis; 13 noviembre.- Luego del bloqueo carretero que maestros realizaron en la Costa de Chiapas, introductores de verduras y legumbres aprovecharon para incrementar de manera injustificada los costos de productos, situación que afecta la economía del sector de establecimientos dedicados a la venta de alimentos.

El empresario restaurantero, Luis Alberto Trujillo, afirmó que los productos han incrementos sus precios hasta más de un 100 por ciento de un día antes del bloqueo carretero a la fecha, lo que catalogó como una conducta abusiva de los vendedores de insumos primarios.

Dijo que productos como el tomate incrementó de 130 pesos a 290 la reja, la cebolla de 10 pesos subió a 18 pesos el kilogramo, lo que origina una pérdida considerable en el margen de ganancias de los empresarios debido a que no pueden elevar el precio de sus productos al consumidor final, ya que también se verían reducidas sus ventas.

Señaló que incluso el pollo subió hasta 7 pesos más respecto a su costo antes del movimiento magisterial, sin embargo, como empresarios mantienen los precios de los productos alimenticios que ofertan para no lacerar aún más el bolsillo de las familias de la región.

Detalló que lo preocupante es que los precios de los insumos han subido de manera considerable, aun cuando faltan muchos días para las fiestas decembrinas que es la temporada donde regularmente se incrementan los precios de los productos básicos, situación que es preocupante para el sector restaurantero.

“No es posible que por dos o tres días que las carreteras estuvieran bloqueados los introductores le hayan subido de manera desmedida a los precios y peor aún, que mantengan estos incrementos cuando ya está libre el paso, por ello hacemos un llamado a las autoridades competentes”, abundó.

Finalmente hizo el llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para que realice visitas de verificación en los establecientes y constaten por qué incrementaron los precios, ya que no es posible que de la noche a la mañana quieran afectar el bolsillo de las familias que dependen de esta actividad comercial. Agencia Intermedios