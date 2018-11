Educan a Niños Para que Haya Menos Cafres en la Ciudad

*El Programa Desde las Escuela.

Tapachula, Chiapas, 14 de noviembre.- Con la finalidad de disminuir el número de accidentes en la ciudad, Tránsito del Estado lleva a acciones de prevención desde las instituciones educativas, para que desde los niños se empiece hacer conciencia sobre la importancia de manejar a la defensiva.

La directora del jardín de niños “Coronel Sostenes Luis Córdova”,

Mirna López Álvarez, de esta ciudad, agradeció al personal de Tránsito del Estado y a su delegado Jorge Moreno Carrasco de poner en marcha esta iniciativa de educación vial.

“Es importante implementar estos programas con los niños porque a partir de esa edad los menores absorben mayores conocimientos que les va ayudar en su vida futura, además cuando van en el coche con el papá o la mamá le hacen notar su falta cuando violan algún disposición vial, ya sea al pasarse un semáforo en luz roja o cuando empieza a “parpadear” la luz amarilla que no significa acelere más”, precisó la docente.

Destacó que muchas personas no toman precauciones y cuando conducen van utilizando el teléfono celular tanto para llamar como para enviar mensajes, sin ponerse a pensar que una fracción de segundos puede cambiar todo y lo más grave es cuando se trata de mamá o papá que no se percatan que llevan a sus hijos.

En tanto el delegado de Tránsito, Jorge Moreno Carrasco, exhortó a los padres de familia y en general a los conductores de vehículos particulares o del transporte público para que se sumen al programa de cultura vial. EL ORBE / Rodolfo Hernández González