Todo Listo Para el Arranque del Programa “Buen Fin”

* Implementan Seguridad en Zonas Comerciales

Tapachula, Chiapas; 14 de noviembre. – Alrededor de 500 empresas se han inscrito para participar en el programa “Buen Fin” en Tapachula, que iniciará desde este viernes 16, y concluirá el lunes 19 de noviembre, confirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, Carlos Murillo Pérez.

Dijo que un grupo de empresarios de la región se trasladaron a Guatemala, en donde, apoyados por las autoridades diplomáticas y alcaldes de esa nación, hicieron una intensa gira de promoción en diversos municipios.

Tomando como base los resultados del programa durante el año pasado y las acciones que se han realizado en estos dos últimos meses, calcularon que en los cuatro días habrá una afluencia de alrededor de 50 mil turistas con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) y una derrama en Tapachula superior a los cien millones de pesos.

En entrevista exclusiva para EL ORBE, señaló que, en la edición anterior, los comercios establecidos registraron incremento en sus ventas de entre el 50 y 200 por ciento, aunque en algunos casos fue mayor.

Dentro de los beneficios que se les están ofertando a los turistas guatemaltecos es que el tipo de cambio de su moneda está en los 2.5 pesos por cada quetzal, y por eso los precios de los productos -para ellos- son sumamente baratos, de marcas reconocidas y con garantía.

Los comerciantes de Tapachula acordaron que recibirán esa moneda al tipo de cambio, para permitir que los visitantes puedan hacer sus compras o la contratación de servicios sin ningún impedimento.

Además, en una de las reuniones que tuvieron con las autoridades, según Murillo, se aceptó que durante esos días quedará suspendido el uso de parquímetros para el público en general que quiera acudir al centro de la ciudad.

40 DETENIDOS EN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN TAPACHULA

Uno de los reclamos más sentidos de la sociedad en Tapachula en la administración municipal ´pasada y en la actual, sigue siendo la inseguridad, sobre todo en temas como el asalto a empresas, así como robo a transeúntes, de vehículos y en viviendas.

Por ello, este miércoles, corporaciones de los tres niveles de gobierno, apoyados de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Fiscalía de Distrito en la región fronteriza, implementaron el operativo de seguridad “Barrido” en el primer cuadro de la ciudad.

En las acciones, que iniciaron desde las primeras horas del día. participaron más de cien policías, varios agentes del ministerio público, entre otros servidores públicos.

Los primeros informes señalan que al cierre de la edición habían detenido a 20 extranjeros que no pudieron acreditar su legal estancia en el país y un número similar de personas por diversas irregularidades.

Se dijo que los uniformados verificaron que los extranjeros que estaban en el centro de la ciudad fueran los que cuentan con un documento temporal que les permite estar en Tapachula, en tanto se resuelve su solicitud de refugiado; es decir, los que estaban hasta la semana pasada en las instalaciones de la Feria Mesoamericana, que había sido habilitada como albergue para migrantes en caravana.

Fue así que se aseguró a seis salvadoreños, una cubana, dos guatemaltecos y once hondureños, quienes fueron trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de la ciudad, donde se definirá su situación jurídica.

De acuerdo a la planificación del operativo, continuará día y noche no solo en el primer cuadro de la ciudad, sino también en colonias populares, centros de abasto, plazas, lugares de concentración masiva y puntos en donde los niveles de inseguridad son más altos que el resto del municipio.

Otros destacamentos similares reforzarán a partir de este jueves la vigilancia policíaca en los cruces fronterizos de Suchiate, Frontera Talismán y Unión Juárez, así como la carretera que conduce de esas regiones a Tapachula, su libramiento y el de Suchiate, además de la ruta de exportación portuaria, conocida popularmente como camino a Jaritas.

El operativo, de índole extraordinario, continuará hasta que concluya el programa, es decir el lunes por la noche; aunque posteriormente entrarán en funciones las Bases Operativas Mixtas (BOM) y el Grupo Interinstitucional de Combate a Pandillas, en los que participan fuerzas militares.

REINICIA OPERACIONES EL PUENTE SUCHIATE 1

A casi un mes de que fueran suspendidas las actividades en el Puente Internacional Rodolfo Robles, conocido popularmente como Suchiate 1, este miércoles se abrió de nueva cuenta para el flujo de personas, a pie o en vehículos, y con ello se reiniciaron las operaciones comerciales en ese punto de la frontera sur.

Como se recordará, ese cruce fronterizo fue cerrado desde el 17 de octubre del mes pasado por la alerta de que migrantes de honduras tratarían de ingresar violentamente a México.

El portón principal, el peatonal, las mallas laterales y otros accesos fueron reforzados con gruesas placas metálicas y alambres de púas, en el ánimo de inhibir el intento de quienes viajaban en la primera caravana de migrantes que se dirigió a México en las últimas semanas.

Los operativos de seguridad en ambas partes de la frontera concluyeron en las últimas horas que no hay nuevas caravanas de migrantes y que se podían restablecer las operaciones del cruce, que es una gran noticia para los comerciantes inscritos en el “Buen Fin”, por el arribo de turistas por ese punto. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello