México Sigue Atrapado en la Inseguridad; la Pacificación no Puede Esperar: Coparmex

Tapachula, Chiapas; 15 de noviembre. – La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció que el país sigue atrapado en la inseguridad y la corrupción y que por ello la pacificación no puede esperar más.

Ante la presentación del “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024” de la próxima administración federal, el sector empresarial sostuvo que, sin duda alguna, el avance sin precedentes en los niveles de violencia y delincuencia en México demandan acciones y compromisos inmediatos que permitan devolver la paz a todas las regiones del territorio nacional y la tranquilidad a los mexicanos.

Según el Centro Empresarial de la Costa de Chiapas, de enero a septiembre de este año, se han reportado en el país 21 mil 383 homicidios dolosos. Ello equivale a más de 78 al día, con una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes, una cifra no que no se vivía desde los años 60 del siglo pasado.

Con datos atribuidos al INEGI, el organismo mencionó un costo promedio de 66 mil pesos para cada empresa victimizada, y un costo total de 155.8 mil millones de pesos, es decir, 0.86 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), siendo los crímenes más frecuentes en los establecimientos el robo, la extorsión y la corrupción.

La Coparmex de la región Costa, Sierra y Frontera Sur dio a conocer, además, que el 57.9 por ciento de los socios adheridos a esa confederación fueron víctimas del delito en el último año. Esto representa un incremento de 7.1 puntos con respecto a los resultados del mismo período, pero del año pasado.

Por ello hicieron un llamado al todavía gobierno federal para que asuma su responsabilidad y active acciones urgentes “que pongan freno a la embestida de la violencia y de la criminalidad que tiene a varias entidades de la República en máximo estado de alerta, clima que afecta gravemente a la inversión nacional y extranjera”.

Aunque reconocieron que son buenas noticias el saber que, el nuevo gobierno, cuente ya con un plan de enfoque integral y transversal, cuyo objetivo final sería recuperar la paz social que se ha perdido en los últimos años.

“Recuperar la paz, sin duda, es un tema prioritario y fundamental para el Estado Mexicano que requiere de la participación de todos, incluido el gobierno en turno que hasta el último día de su administración tiene la obligación y responsabilidad de atender este gravísimo problema”, señalaron.

Los empresarios chiapanecos recalcaron que se necesitan que los cambios empiecen ya, porque “en la batalla contra el crimen y la inseguridad llegó el tiempo de acelerar la marcha, ya que de ello depende la estabilidad de la economía y la seguridad de las familias mexicanas”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello