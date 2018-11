Campesinos Exigen a la SCT Rehabilitación de Caminos

* Con Recursos Asignados por el Fonden.

Tapachula, Chiapas; 16 de Noviembre.- Campesinos de la zona alta de Tapachula exigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) esclarezca el destino del recurso destinado para la rehabilitación de los caminos, que comunica a varias comunidades, donde ya se tenía un presupuesto etiquetado; sin embargo, no inician con la reconstrucción.

En representación de los habitantes del ejido La Patria, Cándido Pérez Morales, indicó que son 8 millones de Pesos, los que se habían destinado a través del Fonden para la rehabilitación de los caminos, en la que las brigadas sólo llegaron a tomar la medición en tres ocasiones, pero la maquinaria nunca llegó a hacer los trabajos.

Temen, dijo, a que la administración federal termine su gestión y se desaparezcan esos recursos, lo que significa que los habitantes de diferentes comunidades no tendrán el arreglo de sus caminos que funcionan para transportar sus productos, para llevar a sus enfermos a los hospitales o trasladar a las mujeres embarazadas a las labores de parto a alguna clínica de salud.

Pérez Morales sostuvo que entre las comunidades que saldrían beneficiadas con la rehabilitación de los caminos se encuentran el ejido La Patria, Cantón Chicharras, San Antonio, Ejido Mario Souza y el ejido ’26 de Octubre’, donde sólo esta comunidad tiene más de 2 mil habitantes.

Puntualizó que las comunidades han acordado manifestarse la próxima semana para exigir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aplique el recurso que le fue enviado por el Gobierno Federal para atender los caminos antes mencionados, ya que aseguran de estar cansados de tantos engaños que por años los Gobiernos han manifestado ante los campesinos.

Los habitantes de la zona alta son personas pacíficas pero ante el fraude que sufrieron con el camino, tomarán medidas drásticas antes de que termine la gestión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se tiene contemplado el cierre de carreteras, dijo.

Lamentó que el Gobierno siempre mantenga a los campesinos en el rezago y la marginación, a pesar de que gracias a las manos productoras de la zona alta es como llegan los alimentos a las grandes ciudades, por lo que aseguraron que no están dispuestos a soportar más corrupción dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Agencia Intermedios