Ofertas del “Buen Fin” no Cumplen Expectativas de los Consumidores

Ciudad de México.- Aunque la gente acudió este sábado a tiendas de autoservicio y departamentales para aprovechar El Buen Fin, consumidores indicaron que no encontraron ofertas, o bien solo adquirieron artículos que necesitaban.

“Lo quisieron hacer como en Estados Unidos, prácticamente todo lo dan allá a menos de la mitad de su precio. Aquí, ahorita, quisieron copiarle, pero no”, dijo Juan Carlos Castañeda, quien acudió, junto con su familia, al centro comercial Torres Lindavista, en Gustavo A. Madero. “Una oferta que digas wow! No, la verdad no”, agregó.

Una consumidora, acompañada de su nieto, y que prefirió no dar su nombre, indicó que no encontró ofertas en el segundo día del programa que busca incentivar el mercado interno. “No, ¿tú crees un 10 por ciento? Es mínimo. Nada más por que lo necesitamos”, dijo.

De acuerdo con un estudio de la agencia de investigación de mercados Kantar TNS, El Buen Fin es uno de los momentos que más aprovechan más los segmentos de la población con menor poder adquisitivo para hacerse de bienes como ropa, zapatos, juguetes, juguetes, despensa y medicamentos.

El estudio revela que el 88 por ciento de la población acudirá a algún establecimiento comercial o a sitios web para aprovechar las ofertas, sin embargo reveló que “para el nivel socioeconímico D+D es una oportunidad para abastecerse de bienes que es más complicado adquirir durante el resto del año”.

El tipo de adquisiciones contrasta conforme avanza el nivel socioeconómico, pues el C/C- busca objetos como relojes, mientras que el segmento de NSE ABC+ se inclina más por adquirir productos de categorías menos indispensables como son línea blanca, videojuegos, viajes, deportes, vinos y licores.

La agencia identificó que el 68 por ciento de las compras se realizan en los establecimientos físicos, siendo la cadena Liverpool (19 por ciento) la que encabeza en preferencia, seguida de Coppel, Walmart, Chedraui, Bodega Aurrera y Suburbia.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes indicó que un en promedio solo una tercera parte de los 9 productos más comunes que se adquieren en el puente del aniversario de la Revolución Mexicana tienen un descuento atractivo.

Agregó que predominan las compras a meses sin intereses, pero advirtió que comprar en esta modalidad representa un riesgo para la economía de las familias mexicanas a mediano plazo, ya que en caso de no poder cubrir una de las mensualidades el interés moratorio se dispararía notoriamente, pues el costo anual total (CAT) puede elevarse hasta 137 por ciento.

Guatemaltecos Viajan a Tapachula

Para Compras del Buen Fin

Guatemala. La campaña Buen Fin, que promueve la venta de productos y servicios a precios menores a lo habitual, llama la atención a los guatemaltecos, que viajan a la región fronteriza de Chiapas para realizar sus compras, en especial a la fronteriza ciudad de Tapachula.

El Buen Fin se realiza en México desde hace ocho años y en la presente edición, que inició el viernes y concluye el próximo lunes, participan unos 60 mil comercios a nivel nacional.

En noviembre de 2016, con apoyo de autoridades consulares, se dispuso que los visitantes guatemaltecos podrían regresar a su país con mercancía por hasta tres mil dólares sin declarar, o sin recurrir a los servicios de un agente aduanero en la frontera mexicana.

La campaña fue impulsada en Guatemala por el sector privado y autoridades chiapanecas con el objetivo de aumentar los viajes de turismo y de compras a Tapachula, fronteriza con el departamento de San Marcos.

Datos oficiales revelan que en un fin de semana normal cruzan la frontera entre tres mil y cuatro mil 500 guatemaltecos por las aduanas de Talismán y Ciudad Hidalgo, mientras que en el “Buen Fin” de noviembre de 2016 la afluencia fue estimada en más de 11 mil personas.

Las compras en el lado mexicano son atractivas debido a que el tipo de cambio favorece a los guatemaltecos, tanto en adquisición de bienes como en servicios de hoteles y restaurantes de Tapachula. Agencias