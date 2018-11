Que Aseguradoras Paguen Daños y Gastos Médicos

* Exigen Transportistas.

Tapachula, Chiapas; 17 de Noviembre.- La Secretaría del Transporte pide que todas las unidades cuenten con seguro del viajero, sin embargo, son las aseguradoras las que no cumplen en responder a los pajeros y los daños en caso de un siniestro, dio a conocer Alberto Daly Rincón, representante de Móvil Car.

Durante una reunión de transportistas de Tapachula y representantes de la Asociación Civil Unidad Ciudadana, con la Fiscalía de Distrito Zona Costa FGE, pidieron su intervención debido a que algunas empresas de seguros, en forma injusta, están exigiendo como requisito que las víctimas de accidentes otorguen el desistimiento para entregarles un pase médico.

Todos los transportistas están en obligados a contratar un seguro contra daños a terceros, dijo, sin embargo, las aseguradoras eluden su responsabilidad de indemnizar a las víctimas solicitando un desistimiento, cláusula que no viene especificada en el contrato.

Los transportistas solicitaron, además, la intervención de Profeco, Condusef y de las propias aseguradoras para que cumplan con su obligación de garantizar la reparación de daños, derecho que tienen los usuarios del transporte.

El fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Ignacio Alejandro Vila Chávez, dio a conocer que las aseguradas están realizando prácticas indebidas, no están apegadas a derecho y están condicionando a las víctimas, y a los usuarios transportistas no se les pueden regresar las unidades si no se pagan las reparaciones de daños, “porque estamos obligados como dependencia a velar en la reparación en favor de la víctima”.

Por ello es importante que las aseguradoras asuman su papel y se les dé atención a las víctimas para, después, determinar quién es el responsable, y con ello, garantizar la atención de las personas que por alguna razón tuvieron una participación en un delito culposo en un accidente. Mesa de Redacción