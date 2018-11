Tiendas de Autoservicio no Cumplieron Ofertas en Huixtla

* Señalan Consumidores.

Huixtla, Chiapas; 18 de Noviembre.- A pesar de que hace varios meses estuvieron promoviendo el programa de descuentos “El Buen Fin”, en Huixtla el impacto de dicha venta no se reflejó en los clientes, muy pocos acudieron a las tiendas de conveniencia, en donde la gente vio que no hubo gran diferencia en los precios, muchos esperaron este evento muy emocionados de poder ayudar a su economía con artículos necesarios para el hogar y a buen precio.

Sin embargo hubo frustración, toda vez que las tiendas no cumplieron con las promociones anunciadas; caso concreto los artículos de primera necesidad, la mayoría conservaron los mismo precios, y en artículos de lujo como es el caso de una bocina bluetooth sin pedestal y sin micrófono, del cual su precio regular era de 980 Pesos, tuvo un precio “Buen Fin” de 880 Pesos.

Así como este ejemplo, en la mayoría de la mercancía la rebaja fue mínima; y a como están las cosas por lo golpeado que se encuentra la economía de la región, esta fecha no tuvo el impacto esperado. EL ORBE/Luis Javier Ramos