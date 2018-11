Con Marchas y Tomas de Oficinas Maestros Exigen Pagos de Adeudos

*Suspenden Clases en 500 Escuelas.

Tapachula, Chiapas; 21 de noviembre. – Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), protestaron este miércoles en Tapachula para exigir a las autoridades la atención de su pliego petitorio, relacionado principalmente con pago de adeudos.

El primer contingente se concentró en la entrada oriente de la ciudad, a la altura de la fuente Atzacua, desde donde marcharon hasta el centro de la ciudad.

David Guzmán Salas, representante estatal de la Dirección Política de la Asamblea Estatal Democrática, en la región, dijo en entrevista para EL ORBE que la movilización se lleva a cabo por la falta de pagos a diversos adeudos al magisterio, como el retroactivo a sueldos y salarios; interinos, administrativos y bonos.

Aseguró que a partir de ahora quedan suspendidas las clases en alrededor de 500 instituciones educativas del nivel básico en Tapachula y en los municipios aledaños. En otras regiones del Estado, según dijo, lo harán a partir de este jueves.

Dejó entrever que podría haber de nuevo bloqueos carreteros en los próximos días, “ya que, de no haber atención al magisterio, estamos hablando que las movilizaciones se intensificarán”,

La marcha atravesó la ciudad hasta llegar a la explanada exterior del Palacio Municipal, donde hubo un mitin con la participación de varios representantes sindicales.

Ahí mismo instalaron un campamento en el que aseguran permanecerán en tanto no les den una resolución positiva a sus demandas.

Una comisión de ellos sostuvo una mesa de trabajo con funcionarios de los tres niveles de gobierno y se concluyó que para las próximas horas se reunirán con directivos de la Secretaría de Educación.

Según Guzmán Salas, permanecerán en el centro de la ciudad “hasta que lo determine la base y el balance de las respuestas sea positivo”,

Indicó que está contemplado la toma de calles en la ciudad, “como un daño colateral que la población debe de entender”.

TOMAN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

La segunda movilización del magisterio en Tapachula se llevó a cabo al sur de la ciudad, donde cientos de docentes se concentraron a la altura del Instituto Tecnológico.

Ahí, Miguel Alvarado Santos, Secretario de Organización de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 de la CNTE dijo en entrevista para el periódico EL ORBE que se vieron obligados a manifestarse públicamente por la falta de atención de las autoridades a un pliego petitorio.

Dijo que la exigencia principal es que les paguen el incremento a salarios que debió de realizarse desde enero de este año.

En números redondos, afirmó que son dos mil pesos mensuales -de enero a la fecha- para cada uno de los 28 mil maestros a los que se les adeuda.

Sin embargo, señaló que hay otros adeudos para otros grupos de trabajadores de la educación, como a los interinos y a los maestros que incrementaron sus horas de servicio en secundarias, preparatorias y normales. En ese caso, aseguró que la falta de pago es desde el 2015 a la fecha.

De acuerdo a la resolución del acuerdo al que llegaron, los maestros que participan en ese movimiento suspenderán a partir de la fecha las clases en toda la Entidad, en tanto no les paguen.

Adelantó que un movimiento similar se llevará a cabo este jueves en la capital, Tuxtla Gutiérrez, y en San Cristóbal de Las Casas, donde, según Alvarado, también paralizarán las actividades.

Los maestros partieron desde ese punto de Tapachula, en una marcha hacia las instalaciones de la Unidad Administrativa de Gobierno, ubicadas también en el sur de la ciudad.

En el recorrido desplegaron mantas y pancartas, además de que lanzaron consignas para hacer público sus inconformidades.

A llegar a las oficinas se encontraron que en el interior se estaba llevando a cabo el pago del programa Amanecer para las personas de la tercera edad, y por ello se instalaron en un plantón en la explanada externa.

Una comisión de ellos entró para participar en una mesa de trabajo que abrieron las autoridades para atender exclusivamente sus demandas.

Después de varias horas y no llegar a una resolución satisfactoria para los manifestantes, decidieron bloquear la entrada y las salidas al edificio, y permitir solamente que los abuelitos pudieran realizar su cobro y salir sin problema alguno.

La reunión concluyó por la tarde, en la que se acordó que este viernes serán atendidos en la capital, Tuxtla Gutiérrez, por funcionarios de la Secretaría de Educación.

A pesar de ello, al cierre de la edición continuaban tomadas esas oficinas, con la advertencia de que no liberarían las instalaciones, hasta que no les paguen. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello