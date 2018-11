No Seas Tan Necio, Andrés Manuel, Maduro es un Criminal: Vicente Fox

México.- El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, envió un mensaje a través de Twitter al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que desista de la invitación que se le hizo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, para que asista a la toma de protesta este próximo 1 de diciembre.

En un video, acompañado con la etiqueta #MaduroNoEresBienvenido, Fox Quesada afirma que Maduro es “un criminal” y lo comparó con un gorila.

“Andrés Manuel, entiendo que sigues neceándole con la invitación de Maduro. De Maduro, el gorila de Venezuela, el criminal, el que tiene a tantos y tantos jóvenes en la cárcel por razones políticas y razones de dictadura”, afirma el ex presidente.

“En este caso, el que Maduro venga a México, estás corriendo el riesgo, (siendo tu invitado personal), corriendo el riesgo que un juez ‘garzón’, un juez, de cualquier otro lugar del mundo, pudiera ordenar una detención del señor Maduro aquí en México. La pudiera ejercer la Interpol o la pudieran ejercer otros organismos

“¡Qué papelito estamos jugando! Vamos a ser la risa y la burla del mundo entero. Mejor suspende la invitación a este personaje. Mejor evita que venga a pisar el suelo nacional”, aconseja Fox.

El ex mandatario ha mantenido una actitud crítica hacia el presidente electo, sobre todo a través de redes sociales. Sun