Sin Espacio Instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI

* Ante Oleada de Migrantes.

Cacahoatán, Chiapas; 23 de Noviembre.- Todo sucedió el día de ayer cuando policías municipales de Cacahoatán canalizaron a la Estación Migratoria “Siglo XXI”, en Tapachula, a un hondureño que había sido denunciado por los ciudadanos de intentar agredir e insultar a la autoridad, además de no contar con documentos personales.

Fue a través de una llamada telefónica al 911 que reportaron a dos personas que se encontraban muy agresivas sobre la avenida principal de esta ciudad, por lo que de inmediato las diferentes corporaciones policiacas se trasladaron a dicho lugar, y tuvieron a la vista a dos jóvenes a quienes detuvieron, uno de ellos dijo llamarse Kevin Julián “N”, de 18 años de edad, y el otro Antonio Damiano López, ambos de origen extranjero, por lo que de inmediato fueron trasladados hacia el Instituto Nacional de Migración (INM), pero ahí tajantemente les señalaron que no los recibirían pues ya no había espacio para más personas.

Le dijeron también que debían regresarlos al municipio donde fueron detenidos para después dejarlos en libertad, por lo que los municipales le respondieron al INM que ellos se deslindaban de la responsabilidad ya que actuaron conforme a la ley, y además la ciudadanía exige que ésta se cumpla. EL ORBE/Raymundo Grajales