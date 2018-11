“Superdelegados” Están Para “Servir” A gobernadores

* Aclara Coordinador de Delegados Estatales.

México.- Los llamados “súper delegados” no existen y no habrá controversias legales que prosperen, porque se respetara plenamente la autonomía y las facultades de los gobernadores, garantizó el coordinador de los delegados estatales de la siguiente administración, Gabriel García.

Entrevistado al salir de una reunión privada con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en la casa de transición ubicada en la colonia Roma, el futuro funcionario afirmó que los delegados estatales estarán “para servir” a los gobernadores.

“No hay súper delgados y no va haber controversia, porque se va respetar la autonomía y las atribuciones de los gobernadores. Vamos a ir a servir a los gobernadores no a otra cosa, a coordinar”, expresó.

Cuestionado respecto a si buscará diálogo con los mandatarios del Partido Acción Nacional (PAN) y el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, que se han inconformado, García Hernándezindicó que esa labor es de tipo político, de modo que no le corresponde.

“Bueno no, esto tiene que verse en el plano político. Acá estamos en la construcción del proyecto de nación, en el trabajo casa por casa haciendo el Censo del Bienestar, y eso ha sido público”, explicó.

Indicó que su único mensaje a los ejecutivos estatales, es que se respetarán completamente la autonomía estatal y se trabajarán en equipo con ellos.

Confío en que en su debido momento, la labor que realizarán los delegados estatales se aclarará, y corresponderá al futuro titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dialogar con quienes tengan dudas.

Manifestó que los mandatarios harán lo correcto al encaminar sus inconformidades ante las instancias legales, y si les asiste la razón, así se reconocerá.

Sin embargo, dijo creer que no han revisado bien el proyecto que representan, y no han dado cuenta de que no habrá problemas porque se coordinarán directamente con los gobernantes.

Prepara PRD recurso contra ‘superdelegados’

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, anunció que este instituto político interpondrá un recurso para revertir lo que se avaló en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la figura de “superdelegados” que no es más que la intención de centralizar el poder en un sólo personaje y volar el pacto federal.

“Trabajaremos una propuesta de controversia constitucional para echar abajo la figura de los superdelegados que sólo ha generado conflicto innecesario con gobernadores por querer centralizar el poder político y administrativo que quiere tener el próximo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”, subrayó en un comunicado.

Con la llegada de superdelegados, dijo Ávila Romero, se estaría haciendo a un lado a los mandatarios estatales y se volaría el pacto federal al pasar los recursos de las entidades a manos de la administración federal. Agencias