Jaurías de Perros Invaden las Calles de Huixtla

Huixtla, Chiapas; 25 de Noviembre.- Alarmante el aumento de perros callejeros en Huixtla, como consecuencia de que todo el tiempo cuentan con alimentos porque personas dejan basura en las esquinas de cada cuadra, ponen en riesgo la integridad física de la población y el aumento de la contaminación que generan los montones de basura.

Lo anterior fue dado a conocer por la ciudadanía que critica a las personas que no tienen la cultura de esperar que pase el carro recolector para sacar sus desechos, a toda hora tiran sus desperdicios en las esquinas, como ahora ya no llueve las bolsas se quedan en cada cuadra, mismas que son abiertas por los perros en busca de alimentos generando una gran contaminación, pero sobre todo se ha disparado la cantidad de perros callejeros.

Hasta el momento las autoridades municipales no han aplicado medidas preventivas para evitar que la gente sin educación saque su basura antes o después que pase el carro recolector, y piden hagan válido el Bando de Policía y Buen Gobierno. EL ORBE/ Luis Javier Ramos