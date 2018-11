Egresados de Agrícolas de la UNACH Afectados por Conflicto Entre Docentes

Tapachula, Chiapas; 27 de Noviembre.- Por conflictos internos que han habido en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), los alumnos que están por egresar tienen problemas con su documentación y tampoco les han dado fecha para el examen profesional, denunciaron padres de familia.

José Domingo Pérez Rojas, con domicilio en esta ciudad, calificó de preocupante que a su hijo y a otros muchachos en el área de titulación les dicen que tampoco han venido los certificados profesionales, que son un requisito para llenar la papelería que les piden, y no se los entregan porque la Facultad tiene problemas administrativos porque los maestros no han firmado las actas.

Como consecuencia de que tampoco les han entregado el certificado de estudios, añadió, los muchachos han perdido diversas oportunidades de trabajo e indicó que alumnos de otras Facultades y de la misma generación ya cuentan con título y cédula profesional, mientras que en Ciencias Agrícolas hay problemas.

El problema se acrecentó por el conflicto que tuvo el director de la Facultad, Carlos Gumaro Castillo, y como no lograban quitarlo, para ejercer presión a la Junta de Gobierno, suspendieron actividades durante varias semanas, donde los únicos afectados fueron los alumnos, principalmente los que iban a egresar, precisó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González