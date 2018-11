Bomberos en Alerta Ante Incremento de Incendios

*Debido a las Altas Temperaturas en la Zona.

Tapachula, Chiapas; 29 de Noviembre.- El Cuerpo de Bomberos de Tapachula reporta un servicio diario de atención a incendios de pastizal o de lotes baldíos, debido a que prácticamente durante todo el mes de Noviembre no ha habido presencia de lluvias, pero cuya temporada oficialmente concluye el 30 del mismo mes, aunado a las altas temperaturas que se han tenido en los últimos días en toda la geografía tapachulteca.

El comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, Iván Estrada Rosales, indicó que se han atendido los llamados a estos incendios tanto en la zona urbana como rural, y se constata que algunos dueños o trabajadores de los predios no miden las consecuencias de hacer quemas para limpiar sus terrenos, ya que no escogen ni la hora adecuada, ni la estrategia para evitar el riesgo a la población.

Afirmó que en la recta final de la temporada de lluvias la temperatura se ha elevado, sumándose a la falta de cultura de la población al realizar quemas, por lo que los siniestros se incrementan diariamente, pues se sabe que la mayoría de los incendios que atienden son provocados.

Señaló que a pesar de haber anunciado sanciones enérgicas contra las personas que generen incendios, por parte de la autoridad municipal, la población todavía no entiende el daño que provocan con las quemas de basura, los cuales se llegan a salir de control. Agencia Intermedios