Normalistas Retuvieron Dos Autobuses de Pasaje a la Altura de Viva México

* Exigen las Unidades Para Asistir a Congreso en Guerrero.

Tapachula, Chiapas; 30 de Noviembre.- La mañana de este viernes, estudiantes normalistas retuvieron dos camiones de pasaje, uno de ADO y el otro OCC, a la altura del ejido Viva México y los trasladaron a las instalaciones de la Escuela Normal de Licenciatura “Rosario Castellanos”.

A decir de los alumnos, el objetivo de esta acción es con la intención de dialogar con el encargado de dicha empresa para que les proporcionen esas unidades para viajar a la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Guerrero.

Fernando López, encargado de la región Costa Grande de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas de Chiapas, dijo que se trasladarán para asistir al 4º Congreso Nacional de Normales, pero no cuentan con recursos para viajar, por lo que están solicitando camiones de dicha empresa.

Hizo una llamado a la sociedad y aclaró que esta movilización se llevó a cabo de manera pacífica, con la intención de obtener resultados positivos de parte de la empresa de autobuses.

Sin embargo, pasajeros que viajaban a bordo de las unidades, manifestaron su inconformidad porque los normalistas hicieron que descendieran de los autobuses y ello provoca contratiempos al no poder continuar con su viaje.

Los usuarios fueron trasladados de nueva cuenta a Tapachula y ahí, la empresa les proporcionó otra unidad para que pudieran continuar hacia su destino, pero la situación genera molestias porque pierden valioso tiempo, sobre todo porque hay casos de personas que van a citas médicas.

Rosalba “N”, que iba a bordo de una de las unidades, manifestó su inconformidad por el actuar de los estudiantes, ya que realiza este viaje a Tuxtla Gutiérrez por una cita médica, la cual la perdería, ya que la salida de su siguiente autobús no sabía a qué hora sería. EL ORBE / Rodolfo Hernández González