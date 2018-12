Culminan Servicio Militar Conscriptos Clase 1999

* Reciben Cartilla Militar Liberada.

Tapachula, Chiapas; 1 de Diciembre.- Los principales enemigos a vencer son el ocio, las drogas y el analfabetismo, afirmo el Mayor de Caballería, Armando Villa Medel, que pronunció el discurso oficial durante la ceremonia de liberación de cartillas del personal de conscriptos del Servicio Militar Nacional (SMN).

Destacó la participación de la mujer dentro de las actividades del instituto armado, como voluntarias del SMN, como resultado de acciones implementadas por el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a lo largo de estos últimos años, dentro del marco de la igualdad y la equidad de género, toda vez que a partir del año 2000 fue cuando se permitió la participación de la mujer voluntaria en el citado servicio.

“Recuerden que ustedes, clase militar 1999, anticipados y remisos, son el presente de esta gran nación que se llama México”, añadió al dirigirse a los 244 hombres y 21 mujeres que recibieron su documento oficial.

Hizo un reconocimiento a los soldados del Servicio Militar Nacional por su esfuerzo, dedicación y responsabilidad a lo largo del año para cumplir su deber ciudadano, pero sobre todo el compromiso de cada uno que al principio sabían que no sería fácil acostumbrarse a las actividades militares.

Villa Medel añadió que realizaron un buen desempeño en este año que fue de muchas pruebas, “puesto que no todos ustedes sabían a lo que se enfrentarían debido a que no estaban acostumbrados a una disciplina física ni militar, en algún momento algunos tal vez pensaron claudicar, pero tuvieron la determinación, el coraje y el orgullo propio para poder sobrellevar las actividades y puedo asegurar con certeza que los mejores resultados están hoy con ustedes como ciudadanos que están formados con una conciencia cívica, moral y respeto hacia sus semejantes”.

La mujer voluntaria Leticia Méndez Morales pronunció las palabras alusivas al acto. Dijo que “damos nuestro agradecimiento por los conocimientos y experiencias adquiridas como soldados del Servicio Militar Nacional, encuadrados en este centro de adiestramiento; el día de hoy es trascendental para nosotros, ya que en esta fecha concluye un ciclo más de nuestra enseñanza y aprendizaje, culmina una fase en la historia de las actividades del SMN”.

Estuvieron presentes en la ceremonia el teniente coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor, Mario Alberto Mesinos Pineda, subjefe de la 36ª Zona Militar; Mayor de Caballería, Armando Villa Medel, jefe de la Sección de Instrucción, Información y Operaciones; Mayor de Caballería, Coster Marcel Mora Escobar, Oficial de Adiestramiento del 4º Regimiento de Caballería Motorizado; Susana Grife Islas, Presidenta del Banco de Alimentos del Soconusco, A. C.; Víctor Hugo Escobar De Gives, delegado regional X Soconusco, Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte; y Antonio Luis Ly Rodas, jefe de la oficina de Reclutamiento Municipal de Tapachula. EL ORBE / Rodolfo Hernández González