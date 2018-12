La Población Tiene Muchas Esperanzas con el Nuevo Gobierno: Obispo

Tapachula, Chiapas; 2 de Diciembre.- El nuevo Gobierno Federal puede representar una esperanza de cambio para el país. La mayoría de los mexicanos han expresado en las elecciones pasadas el deseo de un cambio, señaló el obispo de la Diócesis de Tapachula, Jaime Calderón Calderón.

“Anhelamos que a partir de ahora se busquen nuevos caminos que desarrollen a nuestra nación y nos conviertan en un pueblo más justo, solidario, fraterno, honesto y comprometido con el cambio. Desde la frontera sur del país hacemos extensa nuestra voz como iglesia que peregrina en la costa y sierra de Chiapas para que los gobernantes volteen a ver nuestro rostro. Un rostro cálido que manifiesta alegría, generosidad, entusiasmo, optimismo, responsabilidad, servicio y hospitalidad. Sin embargo, también marcado por la pobreza, marginación, inseguridad, migración, olvido del campo, trata de personas, narcotráfico y desempleo”, agregó.

Monseñor manifestó que “expresamos nuestro deseo de sumarnos a los esfuerzos y trabajos que a nivel nacional se propongan en materia del bien común, justicia, promoción de la vida, defensa de la familia, paz y desarrollo integral comunitario. Hacemos un llamado a la sociedad en general para fortalecer la unidad y a mantener siempre una actitud crítica que genere corresponsabilidad en quienes formamos parte de este país”.

Calderón Calderón manifestó que “nos duele que hayan pocas soluciones a las necesidades del sector salud y magisterial en el Estado. Lamentamos que estas alturas aún no se solucionen estos asuntos y urgimos a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto. No es justo lo que se les hace. Nos pesa en el corazón que se retenga el salario de una persona que trabaja”.

“Hoy iniciamos el tiempo de adviento y junto con él, un nuevo año litúrgico. El adviento nos recuerda que los cristianos somos personas de esperanza. Esperamos el regreso del Señor Jesucristo y la instauración de su Reino. En este mes de diciembre muchas fiestas pueden hacernos perder de vista lo esencial. Evitemos caer en el activismo y consumismo”, precisó.

Así también explicó que las fiestas de Diciembre generan una actitud de esperanza. “Celebrar las apariciones de la Virgen de Guadalupe y el nacimiento del Salvador del Mundo nos dicen que no debemos perder la esperanza de un mundo mejor. Unos cielos nuevos y una tierra nueva. Pero no debemos perder de vista lo fundamental de estos días: Dios nos dice que nos ama; atender este llamado nos detendrá de caer en el consumismo que lleva a endeudarnos con dinero que no tenemos. Sea este mes un tiempo de ponernos en paz y escuchar la voz de Dios que dice que nos ama en su Hijo Jesús”.

Finalmente informó que “se han realizado los trabajos de la XI reunión Eclesial de la Provincia de Chiapas. Acudimos este encuentro Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de las tres Diócesis que caminamos en el Estado. El fin de esta asamblea fue analizar el Proyecto Global de Pastoral 2031/2033 y revisar la manera de asumirlo y hacerlo operativo en nuestras iglesias diocesanas. Dentro de los acuerdos que llegamos a tomar destacamos el de caminar más en comunión y solidaridad en los retos que la realidad nos presenta”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González