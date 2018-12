CFE Somete a Usuarios al Aumento Permanente de las Tarifas Eléctricas

*A Humilde Ama de Casa le Llegó el Recibo por 4,500.00

Tapachula, Chiapas; 6 de Diciembre.- Cada vez son impagables los recibos que envía la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que impacta severamente la economía de los usuarios, denunció una de las afectadas, Dora Salmerón Zavaleta, con domicilio en la 2ª Avenida Norte número 82 A, de esta ciudad.

Dijo que de un costo bastante bajo que iba de hasta 40 Pesos bimestrales, pero poco a poco se fueron dando los aumentos, le empezó a llegar de 100 Pesos, después 175, subió a 200, y de ahí se incrementó de entre 300 a 400 Pesos.

Donde sí ya no tuvieron conciencia, señaló, fue con el anterior recibo que le llegó de 1,148 Pesos que no pudo pagar a tiempo y llegaron a cortarle el suministro. “Batallé y sufrí mucho para poder pagar, soy una persona que vive sola”.

Salmerón Zavaleta añadió que ahora como regalo de navidad la CFE le envió la factura por la cantidad de 4,595 Pesos, lo que consideró como un verdadero abuso.

“No estoy dispuesta a pagar porque no tengo dinero, deben cobrarme lo justo, en mi casa no tengo aparatos ni equipo sofisticado que consuma tanta electricidad, lo grave es que sin ningún empacho me llegarán a cortar el servicio”, agregó.

Cuando le llegaron a reconectar el servicio pidió que revisaran el medidor para saber si no estaba fallando y un empleado hizo como que revisó y la conclusión fue que trabaja en óptimas condiciones, pero como está un poco borroso dijo que le pusiera acetona como mantenimiento, pero no le dan una solución. EL ORBE / Rodolfo Hernández González