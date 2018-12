PROFECO Contra Comerciantes Voraces en Temporada Decembrina

Tapachula, Chiapas; 6 de Diciembre.- Con el inicio de la nueva administración federal, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) exhorta a los propietarios de establecimientos a cumplir con las normativas que estipula la dependencia y evitar prácticas comerciales abusivas que afecten la economía de las familias en las fiestas decembrinas, de lo contrario pueden ser sujetos a sanciones económicas.

El Subdelegado de la Profeco en Tapachula, Emilio Pinzón González, dio a conocer la instrucción de los nuevos funcionarios es continuar con los programas de verificación y protección de los derechos de los consumidores, por lo que en breve se pondrá en marcha el operativo de monitoreo en comercios “Guadalupe – Reyes”.

Durante estos días del año, dijo, existe una gran actividad comercial ya que las familias perciben mayores recursos y realizan compras alusivas a las fiestas decembrinas, situación que muchos comercios aprovechan para realizar viejas prácticas que laceran el bolsillo de las familias.

Es necesario que los establecimientos cumplan con las disposiciones de la norma oficial vigente, como es la colocación de los precios a la vista, expedir tickets de compra, validar garantías de productos, así como mantener calibre sus unidades de medición o básculas, a fin de garantizar que entregan kilos completos, señaló.

Detalló que se establecerán acercamientos con las Cámaras o Asociaciones comerciales, a fin de que los agremiados puedan estar informados de las normas que deben cumplir, así como de las acciones que la dependencia emprenderá por motivo de las fiestas decembrinas, pues aunque hubo cambio de Gobierno y de funcionarios, el propósito es el mismo, salvaguardar los derechos de los consumidores.

Asimismo, pidió a los consumidores a realizar sus compras en comercios formalmente establecidos y no en el ambulantaje, en donde la calidad de los productos no es la misma, además no existe la certeza de que se puedan hacer válidas las garantías y por ende no se puede proseguir una denuncia en caso de cualquier anomalía.

Exhortó a las familias hacer un uso responsable del “aguinaldo”, comprar sólo los productos o artículos necesarios, comparar precios de los productos, exigir ticket de compra para cualquier aclaración, y en caso de que sus derechos sean vulnerados puedan presentar su denuncia en las oficinas de la dependencia ubicadas en la 8a. Sur entre 2a. y 4a. Poniente. Agencia Intermedios