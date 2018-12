Altos Cobros de la CFE Mantienen sin Agua a Comunidades

Juan López Ramírez, el declarante.

* De Entre 10 a 12 mil Pesos.

Tapachula, Chiapas; 8 de Diciembre.- Altos cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por consumo de energía de manera mensual, de entre 10 a 12 mil Pesos, mantiene a pobladores sin suministro de agua, situación que los obliga a comprar con los de las pipas.

El Presidente del Consejo de Vigilancia del ejido Unión Miramar, de este municipio, Juan López Ramírez, denunció que desde administraciones anteriores no han sido apoyados para contar con una red de agua que no les ocasione pagos excesivos.

De manera organizada, han creado un Comité de Agua, integrado por un Presidente y un Tesorero, quienes se encargan de realizar los cobros, pero aparte de que la factura llega bastante cara, lamentablemente mucha gente no paga los 75 Pesos mensuales fijos, hay quienes deben hasta cinco meses pero se debe a que la situación económica está crítica, dijo.

Al no pagar el recibo, la CFE llega a cortar el suministro, situación que complica las cosas, pero llenar el tanque elevado se lleva hasta 11 horas continuas, lo que dispara el consumo eléctrico, a lo que hay que agregarle que la tarifa está bastante elevada, ya que es comercial.

Las personas tienen que ir a lavar su ropa al río, pero para bañarse y el consumo humano se ven en la necesidad de comprar viajes de agua, situación que les afecta en su economía.

Además, a las personas de la tercera edad o que presentan alguna discapacidad se les dificulta ir hasta el río, así que como ejidatarios presentarán un proyecto a las autoridades, para que sean atendidos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González