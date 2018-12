CNC Pide Vigilar Labor de los Encuestadores de Programas Sociales

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre.- Ante las denuncias en contra de los encuestadores de los programas sociales del Gobierno Federal, en donde presuntamente afirman que cada uno de los 25 programas prioritarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador forma parte de los beneficios del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), las organizaciones sociales señalaron que estos apoyos no deben ser politizados.

El Coordinador Regional de la Confederación Nacional Campesina, Indalecio Flores Bahámaca, afirmó que en las comunidades rurales se han denunciado la supuesta condición de inscripción a los programas a cambio de la afiliación al partido MORENA, por lo que hizo un llamado a los campesinos a estar atentos y no dejarse condicionar los beneficios, ya que se trata de un programa del Gobierno Federal.

De los 25 programas prioritarios, dijo, algunos benefician a la zona rural, por ello pidió a los productores de entender bajo qué condicionamientos son los apoyos, de qué forma se va a operar, y saber las reglas de operación, debido a que se sabe que no toda la población de las comunidades campesinas recibirá el beneficio, si no unos cuantos.Agencia Intermedios