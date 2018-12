Personas con Capacidades Diferentes Solicitar ser Integrados en Programas Sociales

Huixtla, Chiapas; 10 de Diciembre.- Personas con capacidades diferentes de los municipios de Tuzantán y Huixtla, se pronunciaron en contra de las personas que están llevando a cabo la recopilación de datos para el censo poblacional del programa nacional Secretaría del Bienestar, antes SEDESOL; quienes han sido severamente criticados debido a que existen muchas familias que no han sido tomadas en cuenta, desconocen cuál sea el motivo por el cual los han marginado.

Lo anterior fue dado a conocer por el señor José Guadalupe Marroquín Torres y Filadelfo de los mismos apellidos, con capacidades diferentes con domicilio en el Primer Cantón del municipio de Tuzantán, viven por el puente del río Tepuzapa.

Así también Paolo Jiménez Estrada, con domicilio en la colonia Ampliación Progreso, del municipio de Huixtla, quien hizo un llamado a los funcionarios que en su mayoría son jóvenes, para que tomen en cuenta a los adultos mayores, sobre todo a los discapacitados, como el caso de la señora Amelia Estrada, que no puede caminar, al saber que estaban llevando un censo en la comunidad fue a buscar a los funcionarios pero estos le dijeron que ellos no podían ir, que eso le tocaba a otras personas.

Esto pone en duda a las personas que están comisionadas para levantar el censo para acceder a los programas del Gobierno Federal, pues no están cumpliendo con visitar todos los domicilios. EL ORBE/Luis Javier Ramos/Corresponsal