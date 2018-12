Pugnas Entre Sindicalistas del Sector Salud del Edo.

*Acusan a Líderes de Inoperantes.

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre.- Luego de permanecer por más de 45 días en asamblea permanente, el Comité Ejecutivo de la Subsección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, se deslindaron del movimiento ante la inconformidad con la dirigencia del sindicato Sección 50, ya que no se ha logrado ningún avance, ni el cumplimiento de ningún punto del pliego petitorio.

En rueda de prensa, el Secretario General de la Subsección 02 del SNTSS, Uriel Vázquez Baneco, afirmó que durante los días que lleva el movimiento sólo se ha percibido una serie de contradicciones, incluso de división entre la misma base trabajadora, toda vez que hay inconformidad con la dirigencia porque no se ha obtenido ningún logro respecto al pago de los bonos.

A pesar de no haber logrado ningún avance respecto al pliego petitorio que en su momento se entregó a las autoridades de la pasada administración estatal, la Secretaria General del sindicato, María de Jesús Espinosa de los Santos, instruyó ponerse en receso por tres meses, lo cual es una burla para la base trabajadora porque no hay resultados positivos.

Señaló que el movimiento partió por el incumplimiento del pago de 21 bonos que fueron por conquista estatal, el abasto de insumos, medicamentos en los hospitales, lo cual no se ha cumplido y ahora la Secretaria General presume de logros, cuando estos pagos de prestaciones cuando es por ley y derecho que deben ser cubiertos.

Como Subsección 02 ya no serán comparsas de las malas decisiones que la líder estatal ha tomado, detalló, por lo que han decidido ya no estar al frente de la actividad o del movimiento, porque no habido transparencia.

“Después de 45 días de haber iniciado el movimiento y ante la falta de resultados positivos, actos de represión, separación de cargos y supuestas destituciones de secretarios subseccionales, por el simple hecho de no coincidir con las formas radicales de lucha, nos deslindamos de cualquier responsabilidad, como de las malas decisiones de la líder sindical” sostuvo.

Finalmente, mencionó que incluso cuando es atribución de la líder sindical hacer los relevos en las subseccionales, estará al frente de la Secretaría de la Subsección 02 hasta que se emita la convocatoria para las elecciones, porque la base trabajadora no permitirá que se impongan Delegados a modo de la dirigencia, por lo que debe ser respetada la decisión de los trabajadores. Agencia Intermedios