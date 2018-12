Recienten Bajas Temperaturas en Zona Alta de Tapachula

* Registran Hasta 5 Grados.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre.- Comunidades asentadas en las faldas del Volcán Tacaná resienten temperaturas gélidas debido a la entrada de los frentes fríos, por lo que autoridades de Protección Civil emitieron medidas preventivas para evitar daños a la salud, principalmente en niños y adultos mayores, que son los sectores más vulnerables.

El director de Protección Civil en Tapachula, Andrés Pascual Luna Aceituno, dio a conocer que algunas comunidades serranas de este municipio resienten de manera considerable el descenso de la temperatura y es que en algunos lugares el termómetro a alcanzado los 5 grados centígrados.

Comunidades como Pavencul, Chespal, Soledad, entre otras, son las que más han resentido este descenso temperatura durante esta temporada invernal, señaló, por lo que se ha recomendado a la población abrigarse bien por las noches o mañanas, sobre todo a los niños y adultos mayores.

Se han emitido medidas precautorias sobre los riesgos de usar anafres en las viviendas, ya que en esta zona se utiliza con más frecuencia este artefacto y más ahora con el descenso de temperaturas, por eso ya existe vigilancia para alertar a la población en caso de cualquier contingencia, detalló.

Puntualizó que a las comunidades asentadas en las faldas del coloso se les ha brindado todo el apoyo necesario para que durante esta temporada no se presenten mayores complicaciones, y ya se les hizo entrega de colchonetas y cobertores a las familias serranas.

Mencionó que hasta el momento no hay reportes de personas intoxicadas mucho menos que hayan perdido la vida por la inhalación de monóxido de carbono, sin embargo, consideró necesario mantener presente entre la población las consecuencias, por eso se pretende en esta temporada invernal que no se registre algún incidente de esta naturaleza, por mínimo que sea. Agencia Intermedios