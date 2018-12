Resistencia Civil Solicita Detener Aumentos a las Tarifas Eléctricas

* Porque Dañan Severamente Economía de las Familias.

Huixtla, Chiapas; 16 de Diciembre.- Este domingo alrededor de las 10:50 de la mañana, se llevó a cabo la reunión mensual de la Asociación de Defensa de los Derechos del Ciudadano Huixtleco y de la Costa AC, presidido por Ramón García Matus, asistiendo agremiados de los municipios de Villa Comaltitlán Escuintla, Acapetahua, Acacoyagua, Tuzantán, Huehuetán y Huixtla.

En su intervención, el Presidente de dicha Asociación dijo “estamos inmersos en un país donde la corrupción es galopante, el problema de las altas tarifas de energía eléctrica no se han resuelto con los gobiernos salientes, no ha habido voluntad del Gobierno para resolver la problemática de las altas tarifas de energía eléctrica, seguiremos insistiendo una tarifa de energía justa para Chiapas.

Exhortó a los usuarios a no firmar ningún documento ante la Comisión Federal de Electricidad con tal de hacer convenios con los usuarios y volver hacer otro nuevo contrato; “exigimos al Gobierno Federal que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador que así como se le dio marcha atrás la reforma educativa, que se le dé marcha atrás a la reforma energética; debemos estar unidos ante los cortes masivos que vaya a realizar Comisión Federal, y para el próximo año, se buscará una mesa interinstitucional conformada por diputados locales y federales, para resolver el problema de la energía eléctrica, esto nos compete a todos y es asunto de seguridad nacional”, finalzó. EL ORBE/José Ángel López