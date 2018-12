Incontenible Invasión del Comercio Informal en el Centro de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre.- Las fiestas decembrinas representan un periodo de recuperación económica para los cientos de comercios establecidos en el centro de la ciudad y en la periferia, sin embargo, lamentan que el incremento del comercio informal permee negativamente en la economía de los empresarios que por ley pagan impuestos al Gobierno, y prestaciones a la clase trabajadora, dio a conocer, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tapachula, Carlos Murillo Pérez.

Dijo que las fiestas navideñas se contempla por el sector comercial como el periodo del año con mayor recuperación económica para diferentes giros en Tapachula, sin embargo, este panorama se ve empañado por la llegada de más vendedores ambulantes frente a los negocios.

Confió en que las autoridades encuentren la solución a la problemática y no se vuelvan cómplices de los líderes del sector informal al permitirles seguir con la vendimia ambulante, por lo que exigió a los funcionarios locales informen sobre el plan que tienen para liberar el centro de la ciudad de la vendimia informal.

Hay lugares en diferentes mercados de Tapachula que están vacíos y no generan nada al pueblo de Tapachula, indicó, por lo que se debería tener un plan para reubicarlos hacia estos espacios, como los de la plaza Tlapachol, entre otros.

Sostuvo que no están en contra de las personas que tienen la necesidad de vender sus productos para llevarles el sostén a sus familias, pero sí en contra de la falta de organización de las autoridades para no generar una afectación al comercio establecido, que ofrece los espacios laborales que Tapachula necesita.

Concluyó que la Cámara Nacional de Comercio han solicitado una audiencia con las autoridades municipales para exhibir la problemática que genera el comercio informal en el centro de la Ciudad, y exigirle una solución al respecto, dado que esta situación los ha mantenido en un deterioro económico. Agencia Intermedios