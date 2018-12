Saldo Rojo en la Región, Hubo Choques, Ataques a Balazos y Cuchilladas, Incendios, Entre Otros

Tapachula, Chiapas; 25 de diciembre. – Independientemente de que las fiestas navideñas de este año en Tapachula serán recordadas por el desbordante comercio informal que ya se apoderó de la ciudad, así como por la venta indiscriminada de bebidas embriagantes y de juegos a base de pólvora que permitieron las autoridades locales, también será por la inseguridad y los hechos sangrientos.

Estas fechas se recordarán, además, por el incremento desmedido en las tarifas del transporte local, la aparición de taxis piratas, el aumento a los precios de los productos de la canasta básica y de los servicios, así como por las obras abandonadas.

Durante este receso navideño de las últimas 48 horas, los agentes de vialidad y tránsito literalmente desaparecieron y con ello se permitió que las calles, a pesar de estar destrozadas, se convirtieran en pistas de carreras para el servicio público y de particulares, dejando como saldo infinidad de accidentes.

Por ejemplo, en la 17 poniente, esquina con el bulevar Antonio Damiano Cajas, una unidad del servicio colectivo de la ruta Loma Linda terminó impactada con una camioneta Honda CRV, porque, de acuerdo al peritaje, el chofer dio un cerrón al particular para tratar de ganarle la preferencia vial.

Mientras eso ocurría, las obras de mantenimiento de la carretera que conduce a Puerto Chiapas que quedaron abandonadas, siguen ocasionando accidentes diarios.

Ahí, una camioneta Ford Courier, con placas del estado de Veracruz, se impactó en la parte trasera de una Nissan Kicks, que apenas tenía tres días de haber sido adquirida en una agencia.

De igual forma, el mantenimiento que las autoridades están haciendo en el bulevar Akishino pero que suspendieron repentinamente, además de la falta de señalización y agentes de Vialidad que coordinen el paso, ocasionó el choque entre un Sentra y un Spark, justo en la entrada del fraccionamiento Carmen Fonapo.

También las obras abandonadas en el Libramiento y la falta de precaución han sido factores de percances diarios. Ahí, el conductor de un sedán Jetta y el de una camioneta Chevrolet Captiva chocaron, dejando un saldo de dos lesionados.

En la 7ª oriente, el conductor de un Chevrolet, tipo Chevy, con placas de circulación DRF-44-80 del estado de Chiapas, se estrelló en el costado de un camión de valores y, después del percance, dejó abandonada su unidad.

Mientras que la Avenida 14 de septiembre, del fraccionamiento Laureles 2, una joven que se trasladaba en motocicleta se estrelló en contra de una glorieta y requirió atención médica.

Los hechos sangrientos en Tapachula estuvieron al orden del día. En la colonia Nuevo Milenio, un joven de 22 años de edad fue atacado con un arma blanca hasta que le sacaron los intestinos. Sin embargo, no falleció y se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la localidad.

También fue reportado que un menor de edad, de 16 años, fue atacado a balazos en la cara, pero los paramédicos lograron trasladarlo aún con vida hacia el Hospital General, donde luchan por mantenerlo con vida.

La violencia en contra de las mujeres también se hizo presente en la Navidad. Un grupo de vecinos del sector habitacional que se encuentra a un costado de la Fundación Chiapas, al sur de la ciudad, rescataron a una madre con sus dos menores cuando era golpeada salvajemente por un hombre.

Los ataques en contra de ellas, incluso embarazadas, se está haciendo algo cotidiano en Chiapas. En Tuzantán, un hombre agarró a golpes a una señora hasta que testigos intervinieron.

El sometimiento a la que fue objeto, provocó que tuviera severas complicaciones en su salud en la de su bebe en gestación. Tuvo que ser trasladada a un hospital para tratar de salvar la vida de ambos, aunque hasta ahora se desconoce si los médicos lo lograron.

Por si fuera poco, vecinos del fraccionamiento Casas Geo, solicitaron la intervención de los paramédicos del Grupo SAE, ya que en ese lugar un hombre golpeó a una joven, de 21años, a la que les estaba cobrando un adeudo

Por sus lesiones tuvo que ser trasladada a un hospital para que fuera atendida. Aun cuando está siendo valorada, se cree que pudiera tener fracturas en su cuerpo.

Por otro lado, la ambición de los servidores públicos al permitir que toneladas de juegos pirotécnicos y otros derivados de la pólvora se comercializaran en las calles de Tapachula, también tuvieron fatales consecuencias.

En la colonia Palmeiras, al sur de la ciudad, los vecinos de las calles La Ceiba y Revolución, sumaron esfuerzos con los bomberos para evitar que una vivienda terminara reducida a cenizas, luego de un incendio provocado presuntamente por cuetes.

En Frontera Hidalgo, una mujer fue embestida por un vehículo no identificado cuando la señora trataba de cruzar la carretera federal. Por los daños sufridos tuvo que ser trasladada a un hospital para que recibiera atención médica.

Mientras que, en Huixtla, dos sujetos fueron detenidos cuando portaban armas de fuego y se cree estaban a punto de asaltar a una mujer que había retirado 700 mil pesos del banco.

De los detenidos se sabe que uno de ellos tiene domicilio en la colonia Xochimilco, en Tapachula, mientras que el otro de Puebla, además de un tercero que logró darse a la fuga en un vehículo.

En esa misma ciudad, un joven de alrededor de 25 años reportó a las autoridades que su vehículo, un Ford F150, con placas de circulación CW-50-254, el cual había dejado estacionado en la calle Ayuntamiento y Avenida Luis Espinosa, el cual encontró con varios impactos de bala y ponchado.

Por otro lado, en Escuintla, elementos de Seguridad Pública detuvieron a dos personas que, según el informe oficial, se encontraban drogándose en pleno parque de la colonia El Triunfo.

Cerca de ahí, un joven de 25 años de edad fue asaltado por unos sujetos, poco después de haber salido de una discoteca, aunque le perdonaron la vida.

El consumo de drogas en las calles de los municipios de la región, también ya es una constante. En Tapachula, en casos diferentes, fueron detenidos dos personas fumando marihuana en espacios públicos. Por ser delitos menores, fueron puestos en libertad más tarde.

EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

