Lamentan Adultos Mayores que Aún No les Depositen “El 70 y Más”

*Que Cada dos Meses Les Otorgaban.

Tapachula, Chiapas, 26 de diciembre.- Adultos mayores denunciaron que el gobierno federal aun o les deposita el apoyo que les otorga cada dos meses, situación que les preocupa porque no saben qué va a suceder.

Ramón Sánchez Solís, habitantede la colonia El Porvenir, de esta ciudad, dio a conocer que el dinero se los depositan entre el 15 y 20 de cada 2 meses, pero ya pasaron 6 días de la fecha y no han encontrado nada en el cajero automático.

Dijo que son personas dela tercera edad del programa 70 y más y se utilizan ese dinero para la compra de sus medicinas y con lo que les sobra adquieren alimentos, además del pago del alto consumo de la energía eléctrica que les cobra la Comisión Federal de Electricidad.

Desafortunadamente muchas personas de la tercera edad piden dinero prestado para acudir al cajero automático y se han topado con la desagradable sorpresa que no hay nada depositado y se van a las oficinas de Sedesol que están en Diconsa donde le se informan que se esperen, que no se sabe cuándo les harán el depósito.

Sánchez Solís señaló que las personas mayores no tienen en muchas ocasiones para regresar a sus colonias o comunidades rurales, porque con la esperanza de cobrar el apoyo económico, se aventuran a venir sin dinero.

Lanzó un llamado de auxilio al gobierno federal y a los legisladores para que se investigue que está ocurriendo, porque hay la sospecha que el anterior gobierno pudo haber desviado el recurso que es para los adultos mayores. EL ORBE / Rodolfo Hernández González