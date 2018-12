Habrá Aumentos en Tarifas Eléctricas a Partir del 1º. De Enero del 2019

*¡ El Colmo ¡ más Aumentos, Dicen Industriales y Empresarios.

Ciudad de México; 27 de Diciembre.- A partir del 1 de Enero de 2019 las tarifas eléctricas para el sector industrial, de servicios y comercio subirá 0.41%, mientras que no habrá impactos para los sectores domésticos y agrícolas, informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En un comunicado, el organismo regulador informó que seguirá vigente la misma metodología para calcular las tarifas finales de suministro básico en Enero que aplica CFE Suministrador de Servicios Básicos, lo que se traduce en un incremento “poco significativo”, señaló. Y advirtió que mensualmente se actualizará la tarifa para 2019.

Si bien no hay aumentos, durante el año los usuarios de tarifas de media y alta tensión a través de la Confederación de Cámaras Industriales y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) advirtieron de incrementos de 15%, 30%, 75%, 130% y en casos extraordinarios de hasta 300%.

No obstante, la CRE afirmó: “las Tarifas Finales de Suministro Básico para los usuarios de los sectores industrial, de servicios y comercial, que representan el 10% de los usuarios, observarán un incremento de 0.41% en la tarifa media de enero de 2019, es decir, no tendrán aumentos significativos respecto al mes de diciembre de 2018, en el cual, la tarifa promedio se redujo en 15%”.

Esta reducción de 15% en Diciembre de las tarifas eléctricas se logró luego de más de medio año de pláticas entre el Gobierno Federal, las autoridades regulatorias y el sector privado que pidieron hacer ajustes ante los altos aumentos tarifarios.

El 1 de Noviembre de 2018 la CRE anunció que bajaría el cargo de generación y eso se traduciría en una baja de 2% en Noviembre de las tarifas eléctricas para media y alta tensión, y notificó que en Diciembre disminuirían entre 12% y 17%.

En este nuevo comunicado, la CRE afirma que al mantenerse la metodología de cálculo la afectación es mínima para la industria, servicios y comercio, mientras que “no impacta a los sectores doméstico y agrícola, que representan el 90% restante de los usuarios”.

La Comisión explicó que “la tarifa se actualizará de manera mensual durante 2019 bajo la metodología vigente, en tanto se determinen nuevas disposiciones para un nuevo periodo tarifario”. Sun